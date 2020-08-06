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Коммерсантъ
Коммерсантъ

«Аэрофлот» объявил об отмене ряда международных рейсов в августе

Компания «Аэрофлот» объявила об отмене части регулярных международных рейсов до 31 августа. Со списком направлений можно ознакомиться на сайте перевозчика. Расписание изменили из-за ограничений в связи с коронавирусом.В источнике
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РИА Новости

Юрист прокомментировал отмену международных рейсов «Аэрофлота»

РИА Новости08:34
РБК

«Аэрофлот» отменил рейсы на август в закрытые страны

РБК03:31
URA.Ru

«Аэрофлот» отменит часть международных рейсов до конца августа

URA.Ru02:52
Эхо Москвы

Авиакомпания «Аэрофлот» отменяет в августе рейсы в страны, закрытые для въезда из-за пандемии коронавируса

Эхо Москвы04:05
ТАСС

«Аэрофлот» отменит часть ранее запланированных международных рейсов до 31 августа

ТАСС02:33
Агентство Москва

«Аэрофлот» отменит часть международных рейсов до конца августа

Агентство Москва02:19
Национальная служба новостей

«Аэрофлот» отменит часть международных рейсов до конца августа

Национальная служба новостей02:18

Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%

Министерство финансов РФ предложило Нидерландам пересмотреть соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) Российская сторона выступила и инициативой увеличить ставки налога на дивиденды и проценты до 15%.
Деловое.ТВвчера в 08:33
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Угрозы США помогли «Северному потоку-2»

До угроз США ввести ограничения, которые могут коснуться европейских компаний, помогающих завершить газопровод, многие в рядах немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) критиковали «Северный поток-2» и тесное сотрудничество Германии с Россией.
Lenta.ru09:23

Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к 6, 6,5 и 7 годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
РБК09:56
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Интервью Лукашенко журналисту Гордону породило множество вопросов

Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия готова экстрадировать на Украину задержанных граждан России, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон после интервью с белорусским лидером Александром Лукашенко.
REGNUM03:56
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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Минфин предложил сократить расходы на Крым

Как следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности", в 2021 году эти расходы могут снизить на 8,5 миллиарда рублей — до 76,1 миллиарда, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 миллиарда — до 82,3 миллиарда рублей.
РИА Новости07:40
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