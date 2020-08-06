«Аэрофлот» объявил об отмене ряда международных рейсов в августе
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Компания «Аэрофлот» объявила об отмене части регулярных международных рейсов до 31 августа. Со списком направлений можно ознакомиться на сайте перевозчика. Расписание изменили из-за ограничений в связи с коронавирусом.В источнике
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