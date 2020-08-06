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Коммерсантъ
Коммерсантъ

«Аэрофлот» объявил об отмене ряда международных рейсов в августе

Компания «Аэрофлот» объявила об отмене части регулярных международных рейсов до 31 августа. Со списком направлений можно ознакомиться на сайте перевозчика. Расписание изменили из-за ограничений в связи с коронавирусом.В источнике
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Коммерсантъ

«Аэрофлот» объявил об отмене ряда международных рейсов в августе

Коммерсантъ02:39
РБК

«Аэрофлот» отменил рейсы на август в закрытые страны

РБК03:31
Известия

«Аэрофлот» отменит часть запланированных в августе международных рейсов

Известия03:02
РИА Новости

«Аэрофлот» отменил несколько международных рейсов в августе

РИА Новости05:51
ТАСС

«Аэрофлот» отменит часть ранее запланированных международных рейсов до 31 августа

ТАСС02:33
Агентство Москва

«Аэрофлот» отменит часть международных рейсов до конца августа

Агентство Москва02:19
Национальная служба новостей

«Аэрофлот» отменит часть международных рейсов до конца августа

Национальная служба новостей02:18
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Посол России и глава МИД Белоруссии обсудили отношения Москвы и Минска

Российский посол России в Минске Дмитрий Мезенцев обсудил с главой белорусского МИД Владимиром Макеем актуальные вопросы отношений Москвы и Минска, сообщила пресс-служба российской дипмиссии.
Посол России и глава МИД Белоруссии обсудили отношения Москвы и Минска
Взгляд.ру06:06
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Доставка товаров из магазинов может подорожать вдвое

В скором времени доставка товаров на дом станет сложнее и дороже в среднем в 2 раза: запрещается перевозить бытовую химию и продукты питания в одном автомобиле, следует из новых "Санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению" (СанПиН).
Вести.Ru03:14
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Посольство России ответило на претензии Японии по Курильским островам

Российское посольство ответило на полученное от МИД Японии представление из-за участия главы МЧС России Евгения Зиничева в открытии центра мониторинга и прогнозирования ЧС на острове Кунашир.
RT на русском01:15
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Учебный год в амурских школах планируют начать очно

По словам заместителя председателя правительства Амурской области и министра образования и науки региона Светланы Яковлевой, менять очную форму обучения на дистанционное в образовательных учреждениях не планируется.
Телепорт02:29
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