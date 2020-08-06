Коронавирус
Коммерсантъ«Аэрофлот» объявил об отмене ряда международных рейсов в августе
Компания «Аэрофлот» объявила об отмене части регулярных международных рейсов до 31 августа. Со списком направлений можно ознакомиться на сайте перевозчика. Расписание изменили из-за ограничений в связи с коронавирусом.
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Технологии
Онлайн-сервисы компании Canon подверглись мощной хакерской атаке
По данным интернет-издания BleepingComputer, хакеры предположительно похитили некоторые данные, включая личную информацию.
Эхо Москвы 02:34
Политика
В правительстве ФРГ приняли к сведению призыв Тихановской к Меркель
Правительство Германии приняло к сведению призыв оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, который она сделала в беседе с немецкой прессой в среду, 5 августа.
Известия вчера в 16:06
Политика
Лукашенко поручил пригласить в Минск генпрокуроров РФ и Украины
Украина подозревает 28 из 33 граждан России в «терроризме» как участников войны в Донбассе.
REGNUM 04:47
Общество
Россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной
У россиян старше 40 лет появится дополнительный оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации.
РИА Новости 04:07
Происшествия
В Сочи два диких медведя насмерть загрызли школьника в вольере
Газета.Ru вчера в 09:01
Общество
Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
Газета.Ru вчера в 13:27
Хоккей
«Монреаль» обыграл «Питтсбург» и вышел вперёд в серии
Торонто, Канада, 6 августа 2020, 10:38 — REGNUM «Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в третьем матче 1/8 финала Кубка Стэнли.
REGNUM 03:38
Шоу-бизнес
Глюкоза поделилась редким фото с погибшей в ДТП Ириной Бережной
Российская певица Наталья Ионова-Чистякова, более известная как Глюкоза, почтила память погибшей в ДТП Ирины Бережной - депутата Верховной Рады и общественного деятеля.
Что происходит 05:15
Общество
В Крыму подтвердили 39 новых случаев заражения коронавирусом
Симферополь, 6 августа 2020, 09:59 — REGNUM 39 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Республике Крым за минувшие сутки, сообщил на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.
REGNUM 02:59
Общество
Мосгорсуд признал право москвичей распоряжаться землей во дворах
Жители Останкино обжаловали отказ в Мосгорсуде, который счел такую юридическую логику неверной и признал договор аренды земли с УГС недействительным в июле 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 18:05
Политика
Посольство РФ в США назвало помехой сотрудничеству доклад о пропаганде
США публикацией доклада Центра глобального взаимодействия при Госдепартаменте о "столпах российской дезинформации" пытаются отвлечь внимание от официальных предложений России о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, считают в посольстве РФ в США.
Интерфакс вчера в 22:12
Происшествия
В Севастополе скончалась пожилая женщина с коронавирусом
За весь период пандемии в Севастополе положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 360 человек, выздоровели 299 человек, 11 человек скончались.
REGNUM 05:08
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк допустила, что заразилась коронавирусом
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна сообщила, что сдала анализ на коронавирусную инфекцию в связи с недомоганием.
Вечерняя Москва вчера в 18:38
Происшествия
Свидетель назвал поведение Ефремова перед ДТП хамским
РИА Новости 05:05
Политика
Россия отвергла претензии Японии по поводу приезда главы МЧС на Курилы
Посольство РФ в Токио считает неприемлемым заявления МИД Японии по поводу участия главы МЧС РФ Евгения Зиничева в открытии аварийно-спасательного центра МЧС России на острове Кунашир.
Интерфакс 01:14
Шоу-бизнес
Гордон развелся с четвертой женой полюбовно
Все писали о каком-то «тайном разводе». Или что «развод оказался подарком на день рождения Нозанин».
Чистовик 03:25
Экономика
Россияне резко увеличили число жалоб на банки во время пандемии
В первом полугодии 2020 года количество жалоб потребителей финансовых услуг, которые получил Банк России, возросло на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
РБК 05:08
Спорт
В РУСАДА рекомендовали уволить Гануса с поста главы организации
Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рекомендовал уволить Юрия Гануса с поста генерального директора организации.
Московский Комсомолец вчера в 10:15
Происшествия
В Хабаровске обрушился мост через Амур, пострадали 17 военнослужащих
В Хабаровске обрушился строящийся комбинированный железнодорожный мост через Амур. В результате пострадали 17 военнослужащих.
Вести.Ru вчера в 21:29
Общество
Следствие назвало способ передачи Сафроновым секретных сведений
Как часто Сафронов передавал данные и каким именно способом, Павлов не уточнил. Сафронова задержали 7 июля в Москве.
Известия 04:44
Общество
Треть россиян хотели бы уйти на пенсию до 55 лет
Около 31% россиян хотят выйти на пенсию раньше срока — до 55 лет, следует из опроса Работа.ру и НПФ "Сбербанка".
Вести.Ru 04:15
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на здравоохранение и образование
Минфин РФ предложил сократить финансирование госпрограмм "Развитие здравоохранения" и "Развитие образования".
ТАСС вчера в 05:28
Происшествия
Власти Бейрута допустили увеличение ущерба от взрыва до $15 млрд
Ущерб от взрыва, произошедшего в порту Бейрута вечером 4 августа, может вырасти до $15 млрд.
РБК вчера в 16:13
Общество
Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами вносится в Госдуму
Дарья Драй © ИА REGNUM Предлагается предоставить неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем), право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тыс. рублей, следует из документа, опубликованного в ТГ-канале Нилова.
REGNUM вчера в 17:00
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском 04 августа в 10:29
Общество
В России за сутки зафиксировали 5267 случаев коронавируса
В России за сутки выявили 5267 новых заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба.
Ведомости 03:49
Политика
Украина отказала России в правовой помощи по делу о гибели Стенина
Следственный комитет России направлял в компетентные органы Украины запрос о правовой помощи по делу о гибели фотокорреспондента РИА Новости Андрея Стенина в Донбассе летом 2014, однако получил формальный отказ.
RT на русском 03:29
Политика
Французская пресса: Может ли Россия создавать что-либо, кроме помех другим?
Собственно, в возможностях нашей страны автор не сомневается, но он не уверен, захочет ли этого Москва.
Военное обозрение 04:35
Происшествия
Нетрезвый водитель без прав устроил ДТП на парковке ТЦ в Петербурге
Вечером в среду, 5 августа, на парковке ТЦ на Дальневосточном проспекте нетрезвый водитель, не имеющий прав, устроил массовое ДТП.
Питерские заметки 05:10