Транспорт
РИА НовостиАэрофлот ограничит бесплатный доступ в бизнес-залы 18 городов
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 15 сентября ограничит бесплатный доступ участников золотого уровня программы "Аэрофлот Бонус" в бизнес-залы 18 городов РФ, говорится в сообщении перевозчика, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
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с чего всё началось
«Коммерсантъ» уточнял, что до этого «Аэрофлот» поставил российским региональным аэропортам ультиматум, потребовав снизить цены на обслуживание своих клиентов в бизнес-залах почти вдвое.Ведомостивчера в 11:59
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Лидер не изменился, зато верхние строчки списка пополнились новыми моделями. Роскачество обновило рейтинг смартфонов.
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К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России
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В конечном итоге „ПСЖ“ запросил € 300 млн.
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Москвичам посоветовали не парковаться под деревьями из-за ветра
Из-за сильного ветра московским водителям порекомендовали не парковаться под деревьями.
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