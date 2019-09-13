Транспорт

РИА НовостиРИА НовостиАэрофлот ограничит бесплатный доступ в бизнес-залы 18 городов

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 15 сентября ограничит бесплатный доступ участников золотого уровня программы "Аэрофлот Бонус" в бизнес-залы 18 городов РФ, говорится в сообщении перевозчика, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
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