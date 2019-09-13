с чего всё началось

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 15 сентября ограничит бесплатный доступ участников золотого уровня программы "Аэрофлот Бонус" в бизнес-залы 18 городов РФ, говорится в сообщении перевозчика, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Экономика Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Здоровье В США могут запретить электронные сигареты Власти США сообщили о планах запретить продажу ароматизированных электронных сигарет, сообщает ЕНВ.

Авто Новая Toyota RAV4 провалила «лосиный тест» Toyota RAV4 нового поколения продемонстрировал плохие показатели при объезде внезапных препятствий.

Шоу-бизнес Киркоров спел на свадьбе Собчак Песню «Снег» исполнил Филипп Киркоров для Ксении Собчак и её жениха Константина Богомолова, передаёт РЕН-ТВ.

Футбол Александр Протасовицкий может не выйти по УДО Протасовицкий был осуждён по уголовному делу вместе с футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным, получив тюремный срок в один год и пять месяцев.6 сентября суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и Павла Мамаева.

Политика Ограничения OPAL для «Газпрома» вступают в силу Компания OPAL Gastransport GmbH вводит ограничения использования мощностей газопровода OPAL с 14 сентября, говорится в сообщении оператора.

Экономика Минфин: ОСАГО может стать для «идеальных» водителей дешевле в 3-4 раза Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза.

Экономика Минфин предложит акциз на электронные сигареты Министерство финансов предложит обложить акцизным сбором электронные устройства для курения, заменяющие сигареты, сообщил в субботу "Коммерсантъ".

Политика Кравчук заявил, что украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году в ходе референдума о подтверждении "Акта провозглашения независимости Украины" население страны голосовало за союзное с Россией государство.

Политика Эрдоган отметил искренний подход России в вопросе С-400 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил искренний подход России в вопросе поставок систем С-400, которые Анкара была вынуждена приобрести для мира в регионе.

Авто Suzuki готовит к дебюту новый субкомпактный кроссовер Компания Suzuki готовит к дебюту новый субкомпактный кроссовер, который должен стать самым бюджетным SUV в линейке бренда.

Политика Кремль отреагировал на предложение сократить число полицейских Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на предложение повысить зарплату полицейским, но сократить их численность, передает "Интерфакс".

Экономика Алексей Текслер поставил задачу увеличить реальные доходы южноуральцев Особое внимание руководитель Челябинской области уделил росту доходов южноуральцев, как минимум на уровне инфляции.

Наука Обнаружен новый «гормон стресса» Исследователи смогли обнаружить новый «гормон стресса», сообщает новостное издание Evo-rus.com.

Политика Сноуден озвучил условия для своего возвращения в США Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что мог бы вернуться в США, но при условии справедливого и объективного рассмотрения его дела в суде.

Политика Кучма обвинил трёх участников «нормандской четвёрки» в сговоре Трое участники встречи «нормандской четвёрки» будут оказывать давление на представителя Украины — президента Владимира Зеленского, заявил Леонид Кучма, сообщает Associated Press.

Армия и оружие Крейсер «Варяг» выпустил ракеты в Тихом океане «Флагман Тихоокеанского флота Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг" выполнил пуск крылатой ракеты комплекса "Вулкан" по судну-мишени на дистанции около 500 километров», - сообщает новость «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.

Гаджеты Sony презентовала дорогие 8К-телевизоры Японская компания Sony представила телевизоры BRAVIA ZG9 на российском рынке.

Политика Зеленский пообещал бороться за возвращение Крыма «не только словами» Президент Украины Владимир Зеленский признал сложность ситуации со статусом Крыма, но пообещал бороться за возвращение полуострова "не только словами".

Спорт Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.

Происшествия Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.