с чего всё началось

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 15 сентября ограничит бесплатный доступ участников золотого уровня программы "Аэрофлот Бонус" в бизнес-залы 18 городов РФ, говорится в сообщении перевозчика, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Шоу-бизнес Андрей Малахов иронично ответил Собчак в Сети В эфире Первого канала появились проморолики, намекающие на новое ток-шоу, ведущей которого может стать Собчак.

Политика Кучма усомнился в выполнении Зеленским Минских соглашений Председатель контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кучма выразил беспокойство тем, что на планируемой встрече в "нормандском формате" Франция и Германия будут подталкивать Украину к неприемлемым для нее уступкам России, в результате чего процесс деэскалации вновь будет сорван.

Шоу-бизнес Разин подтвердил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что врачи действительно диагностировали актрисе Анастасии Заворотнюк четвертую стадию рака головного мозга.

Шоу-бизнес Опубликовано первое фото Собчак и Богомолова в церкви Опубликована первая фотография с обряда венчания телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.

Происшествия Землетрясение на Алтае почувствовали в других регионах Сибири Утром 13 сентября на территории Республики Алтай произошло землетрясение.

Общество Чемезов прокомментировал расследование ФБК о его квартире Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК прокомментировал информацию о своей недвижимости, которую в феврале опубликовал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

Происшествия Пожар произошел на одном из крупнейших в мире НПЗ в Саудовской Аравии Сама компания Saudi Aramco называет свой НПЗ крупнейшим в мире. Завод может перерабатывать до 7 млн баррелей в день.

Политика Новак отреагировал на решение суда ЕС по газопроводу Opal Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal. Об этом информирует телеканал "Россия 24".

Игры Коллекцию Endless Space отдают бесплатно в магазине Humble В онлайновом магазине Humble стартовала очередная раздача. На этот раз временно бесплатной стала Endless Space: Collection.

Спорт Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.

Космос Туристические рейсы SpaceX на МКС отменены из-за отсутствия желающих Компания Bigelow Aerospace приняла решение отказаться от планов по доставке космических туристов на борт МКС кораблями американской компании SpaceX.

Финансы Почему власти вернулись к спорам о нефтяных деньгах Через год после отказа от смягчения бюджетного правила — одного из основных механизмов, позволяющих российской экономике меньше зависеть от цен на нефть, власти вернулись к этому вопросу.

Общество В ПФР рассказали, в каких случаях могут уменьшить пенсию В ПФР рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно размерах. Об этом пишет "Российская газета".

Футбол Уткин призвал освободить друга Кокорина и Мамаева из тюрьмы Известный журналист Василий Уткин призвал освободить Виталия Протасовицкого друга Александра Кокорина и Павла Мамаева из тюрьмы.

Энергетика Вот такая логика. «Нафтогаз» поставил «Газпрому» ультиматум Поставит ноль на границу и тогда Украина уже в марте будет иметь очень большие проблемы с внутренними потребителями.

Экономика Материнский капитал проиндексируют впервые за пять лет «Размер материнского капитала в 2020 году увеличится также на 3,8% и составит 466 тыс. 617 руб.»,— сказала госпожа Голикова (цитата по «Интерфаксу»).

Энергетика Эксперт прогнозирует переход на Украине с газа на дрова На Украине жители отказываются от газового отопления в пользу дровяного из-за продолжающегося падения уровня жизни, заявил в интервью телеканалу "112" эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.

Футбол Реал — Леванте 0:0 (1-й тайм) Онлайн видеотрансляция матча 4-го тура испанской Ла Лиги «Реал» — «Леванте», который проходит сегодня, 14 сентября, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», доступна на этой странице Sport24.ru.

Фигурное катание Фигуристка Трусова дважды занесена в Книгу рекордов Гиннесса Российская фигуристка Александра Трусова вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Она первой в мире исполнила четверной тулуп и четверной лутц.