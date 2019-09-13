с чего всё началось

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 15 сентября ограничит бесплатный доступ участников золотого уровня программы "Аэрофлот Бонус" в бизнес-залы 18 городов РФ, говорится в сообщении перевозчика, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Политика Кучма усомнился в выполнении Зеленским Минских соглашений Председатель контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кучма выразил беспокойство тем, что на планируемой встрече в "нормандском формате" Франция и Германия будут подталкивать Украину к неприемлемым для нее уступкам России, в результате чего процесс деэскалации вновь будет сорван.

Общество В ПФР рассказали, в каких случаях могут уменьшить пенсию В ПФР рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно, размерах. Об этом пишет "Российская газета".

Экономика Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Шоу-бизнес Андрей Разин сообщил, что у Анастасии Заворотнюк последняя стадия рака У Анастасии Заворотнюк последняя степень рака мозга, сообщил в комментариях к своему посту в Instagram продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин 13 сентября.

Политика Зеленский наложил вето на избирательный кодекс с открытыми списками Украинский лидер Владимир Зеленский наложил вето на избирательный кодекс с открытыми списками, принятый Верховной радой прошлого созыва.

Политика Киев заявил о готовности к трёхсторонним переговорам по газу Украина готова к запланированной на 19 сентябре встрече по газу с Евросоюзом и Россией, заявил премьер-мнистр страны Алексей Гончарук.

Гаджеты Huawei выпустила ноутбуки под управлением Linux из-за санкций США Huawei начала в Китае поставки ноутбуков MateBook X Pro, MateBook 13 и MateBook 14 под управлением Deepin Linux.

Шоу-бизнес Светлана Дружинина нашла точную копию Харатьяна в молодости Накануне режиссер опубликовала в личном микроблоге общую фотографию двух актеров Дмитрия Харатьяна и его кино-сына Александра Корсака, которого играет Андрей Лаптев.

Религия «Русский экзархат» в Европе присоединился к РПЦ Священный синод РПЦ принял главу "Русского экзархата" в Европе архиепископа Иоанна и всех клириков под его руководством и приходы в юрисдикцию Московского патриархата.

Шоу-бизнес Агата Муцениеце показала интерьер в новой квартире Агата Муцениеце на своей странице в Instagram показала интерьер в новой квартире.

Шоу-бизнес Киркоров и Познер пришли на свадьбу Собчак и Богомолова Певец Филипп Киркоров и телеведущий Владимир Познер прибыли в числе гостей на свадьбу телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова, сообщает "Московский комсомолец".

Происшествия На НПЗ в Саудовской Аравии вспыхнул пожар Удары 10 беспилотников, управляемых йеменскими хуситами - военизированной группировкой шиитов-зейдитов - утром в субботу, 14 сентября, вызвали пожары на двух крупных нефтяных объектах компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии, сообщили в министерстве внутренних дел королевства.

Происшествия Число пострадавших в ДТП с автобусом под Ярославлем возросло до 25 Число пострадавших в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в Ярославской области возросло до 25 человек, среди которых есть ребёнок.

Общество Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.

Экономика Силуанов рассказал о новой системе добровольных пенсионных накоплений Разработанная Минфином России новая система добровольных пенсионных накоплений с рабочим названием "гарантированный пенсионный продукт" не предполагает автоматического включения граждан в нее, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на пресс-конференции в рамках Московского финансового форума.

Наука Погубивший динозавров астероид стал причиной гигантского цунами Как уточняет журнал Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые проанализировали образцы из глубокой скважины в кратере Чиксулуб в Мексике, который появился после падения астероида диаметром около 10 км. Именно этот астероид, по предположениям специалистов, стал причиной массового вымирания в конце мелового периода.

Энергетика «Газпром» снизил поставки по Opal Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".

Недвижимость Москвичи начали селиться в микроквартиры Например, начинает развиваться формат микроквартир, — поясняет директор департамента новостроек компании Андрей Кройтор.

Происшествия Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.

Происшествия В Москве задержали бывшего фигуранта дела о массовых беспорядках В Москве у станции метро «Университет», где проходит ежегодный парад студенчества, задержали бывшего фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках 27 июля Валерия Костенка, студента РГУ имени Косыгина и члена партии «Яблоко», а также студенток ВШЭ Тиму Мутаеву и Татьяну Колобакину.

Политика Медведев приедет на празднование 75-летия освобождения Белграда Премьер-министр России Дмитрий Медведев 19-20 октября совершит визит в Сербию, где проведет переговоры с президентом страны Александром Вучичем и главой правительства Анной Брнабич, а также примет участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских войск.

Политика Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Происшествия Торговый центр «Черемушки» в Москве эвакуировали из-за забытой сумки "Эвакуация ТЦ проводилась из-за забытой сумки в отделении Сбербанка, находящегося на первом этаже здания", - сказал собеседник агентства, отметив, что было эвакуировано 2 тыс. человек.

Политика В Кремле отреагировали на обыски у сторонников Навального В Кремле знают об обысках у сторонников Алексея Навального, однако «не знакомы» с заявлениями самого оппозиционера на этот счет.