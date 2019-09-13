Транспорт
РИА НовостиАэрофлот ограничит бесплатный доступ в бизнес-залы 18 городов
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 15 сентября ограничит бесплатный доступ участников золотого уровня программы "Аэрофлот Бонус" в бизнес-залы 18 городов РФ, говорится в сообщении перевозчика, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
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с чего всё началось
«Коммерсантъ» уточнял, что до этого «Аэрофлот» поставил российским региональным аэропортам ультиматум, потребовав снизить цены на обслуживание своих клиентов в бизнес-залах почти вдвое.Ведомостивчера в 11:59
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Политика
Кучма усомнился в выполнении Зеленским Минских соглашений
Председатель контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кучма выразил беспокойство тем, что на планируемой встрече в "нормандском формате" Франция и Германия будут подталкивать Украину к неприемлемым для нее уступкам России, в результате чего процесс деэскалации вновь будет сорван.
Газета.Ru 04:48
Общество
В ПФР рассказали, в каких случаях могут уменьшить пенсию
В ПФР рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно, размерах. Об этом пишет "Российская газета".
РИА Новости 04:56
Экономика
Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей
К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском вчера в 11:16
Шоу-бизнес
Андрей Разин сообщил, что у Анастасии Заворотнюк последняя стадия рака
У Анастасии Заворотнюк последняя степень рака мозга, сообщил в комментариях к своему посту в Instagram продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин 13 сентября.
REGNUM 01:34
Политика
Зеленский наложил вето на избирательный кодекс с открытыми списками
Украинский лидер Владимир Зеленский наложил вето на избирательный кодекс с открытыми списками, принятый Верховной радой прошлого созыва.
RT на русском 08:36
Политика
Киев заявил о готовности к трёхсторонним переговорам по газу
Украина готова к запланированной на 19 сентябре встрече по газу с Евросоюзом и Россией, заявил премьер-мнистр страны Алексей Гончарук.
Парламентская газета 04:48
Гаджеты
Huawei выпустила ноутбуки под управлением Linux из-за санкций США
Huawei начала в Китае поставки ноутбуков MateBook X Pro, MateBook 13 и MateBook 14 под управлением Deepin Linux.
Ferra вчера в 08:37
Шоу-бизнес
Светлана Дружинина нашла точную копию Харатьяна в молодости
Накануне режиссер опубликовала в личном микроблоге общую фотографию двух актеров Дмитрия Харатьяна и его кино-сына Александра Корсака, которого играет Андрей Лаптев.
7Дней.ру вчера в 09:30
Футбол
«Зенит» победил «Арсенал» благодаря голам Дзюбы, Дриусси и Шатова
Нева Спорт вчера в 14:57
Религия
«Русский экзархат» в Европе присоединился к РПЦ
Священный синод РПЦ принял главу "Русского экзархата" в Европе архиепископа Иоанна и всех клириков под его руководством и приходы в юрисдикцию Московского патриархата.
РИА Новости 08:27
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце показала интерьер в новой квартире
Агата Муцениеце на своей странице в Instagram показала интерьер в новой квартире.
Актуальные Новости вчера в 21:32
Шоу-бизнес
Киркоров и Познер пришли на свадьбу Собчак и Богомолова
Певец Филипп Киркоров и телеведущий Владимир Познер прибыли в числе гостей на свадьбу телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова, сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru вчера в 12:32
Происшествия
На НПЗ в Саудовской Аравии вспыхнул пожар
Удары 10 беспилотников, управляемых йеменскими хуситами - военизированной группировкой шиитов-зейдитов - утром в субботу, 14 сентября, вызвали пожары на двух крупных нефтяных объектах компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии, сообщили в министерстве внутренних дел королевства.
Газета.Ru 06:52
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Ярославлем возросло до 25
Число пострадавших в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в Ярославской области возросло до 25 человек, среди которых есть ребёнок.
RT на русском 06:53
Общество
Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.
Ведомости 05:06
Происшествия
В Испании пять человек погибли в результате наводнений
Пять человек погибли из-за наводнений на юго-востоке Испании.
РБК вчера в 20:52
Экономика
Силуанов рассказал о новой системе добровольных пенсионных накоплений
Разработанная Минфином России новая система добровольных пенсионных накоплений с рабочим названием "гарантированный пенсионный продукт" не предполагает автоматического включения граждан в нее, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на пресс-конференции в рамках Московского финансового форума.
РИА Новости 12 сентября в 12:34
Наука
Погубивший динозавров астероид стал причиной гигантского цунами
Как уточняет журнал Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые проанализировали образцы из глубокой скважины в кратере Чиксулуб в Мексике, который появился после падения астероида диаметром около 10 км. Именно этот астероид, по предположениям специалистов, стал причиной массового вымирания в конце мелового периода.
Pravda.Ru 12 сентября в 10:17
Энергетика
«Газпром» снизил поставки по Opal
Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".
Газета.Ru 03:15
Недвижимость
Москвичи начали селиться в микроквартиры
Например, начинает развиваться формат микроквартир, — поясняет директор департамента новостроек компании Андрей Кройтор.
Lenta.ru вчера в 00:32
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия вчера в 14:04
Происшествия
В Москве задержали бывшего фигуранта дела о массовых беспорядках
В Москве у станции метро «Университет», где проходит ежегодный парад студенчества, задержали бывшего фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках 27 июля Валерия Костенка, студента РГУ имени Косыгина и члена партии «Яблоко», а также студенток ВШЭ Тиму Мутаеву и Татьяну Колобакину.
Коммерсантъ 06:53
Политика
Медведев приедет на празднование 75-летия освобождения Белграда
Премьер-министр России Дмитрий Медведев 19-20 октября совершит визит в Сербию, где проведет переговоры с президентом страны Александром Вучичем и главой правительства Анной Брнабич, а также примет участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских войск.
Lenta.ru 07:39
Политика
Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем
Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
РИА Новости 04:33
Происшествия
Торговый центр «Черемушки» в Москве эвакуировали из-за забытой сумки
"Эвакуация ТЦ проводилась из-за забытой сумки в отделении Сбербанка, находящегося на первом этаже здания", - сказал собеседник агентства, отметив, что было эвакуировано 2 тыс. человек.
ТАСС 08:18
Политика
В Кремле отреагировали на обыски у сторонников Навального
В Кремле знают об обысках у сторонников Алексея Навального, однако «не знакомы» с заявлениями самого оппозиционера на этот счет.
Lenta.ru вчера в 06:46
Футбол
Ливерпуль — Ньюкасл Юнайтед 2:1 (2-й тайм)
Защитник гостей Йетро Виллемс получил пас на левом краю чужой штрафной и на исполнение пробил из-под Трента Александера-Арнольда точно в дальний угол ворот.
Чемпионат 07:50