«Аэрофлот» опроверг сообщения о введении платной регистрации в аэропортах
Инициативу рассмотрела Россавиация, указавшая в отзыве на ее социально негативные риски. Демин пояснил, что речь шла именно об исключении из тарифа стоимости регистрации в аэропорту.В источнике
С чего всё началось
Деньги из воздуха: «Аэрофлот» предложил брать плату за регистрацию на рейс в аэропортах
В России предложили ввести услугу платной регистрации в аэропортах. Такую инициативу Минтрансу направил «Аэрофлот», она была рассмотрена Росавиацией, рассказали «Известиям» два источника в крупных авиакомпаниях.
Известия16:01
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