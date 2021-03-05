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РИА Новости
РИА Новости

«Аэрофлот» опроверг сообщения о введении платной регистрации в аэропортах

Инициативу рассмотрела Россавиация, указавшая в отзыве на ее социально негативные риски. Демин пояснил, что речь шла именно об исключении из тарифа стоимости регистрации в аэропорту.В источнике
С чего всё началось

Деньги из воздуха: «Аэрофлот» предложил брать плату за регистрацию на рейс в аэропортах

В России предложили ввести услугу платной регистрации в аэропортах. Такую инициативу Минтрансу направил «Аэрофлот», она была рассмотрена Росавиацией, рассказали «Известиям» два источника в крупных авиакомпаниях.
Известия16:01
Официальный комментарий
Михаил Демин, представитель "Аэрофлота"
"Сегодня инициатива не обсуждается. Речь шла об исключении из тарифа стоимости регистрации в аэропорту. Сегодня, с одной стороны, тариф включает регистрацию на стойке, с другой, все больше людей пользуются онлайн-регистрацией".Радио Sputnik01:56
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«Аэрофлот» не намерен вводить платную регистрацию в аэропортах

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