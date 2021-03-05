Инициативу рассмотрела Россавиация, указавшая в отзыве на ее социально негативные риски. Демин пояснил, что речь шла именно об исключении из тарифа стоимости регистрации в аэропорту.

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С чего всё началось Деньги из воздуха: «Аэрофлот» предложил брать плату за регистрацию на рейс в аэропортах В России предложили ввести услугу платной регистрации в аэропортах. Такую инициативу Минтрансу направил «Аэрофлот», она была рассмотрена Росавиацией, рассказали «Известиям» два источника в крупных авиакомпаниях. Известия 16:01