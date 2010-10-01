Аэрофлот продолжает спонсировать футбольный клуб «Манчестер Юнайтед», утверждает телеграм-канал «Незыгарь». С 2013 года эта компания заплатила 70 млн английских фунтов стерлингов за право называться официальным перевозчиком английского клуба. В 2017-м был подписан новый пятилетний контракт.

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