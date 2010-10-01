Экономика

Спорт день за днемСпорт день за днемАэрофлот останется спонсором «Манчестер Юнайтед»

2 фото
Аэрофлот продолжает спонсировать футбольный клуб «Манчестер Юнайтед», утверждает телеграм-канал «Незыгарь». С 2013 года эта компания заплатила 70 млн английских фунтов стерлингов за право называться официальным перевозчиком английского клуба. В 2017-м был подписан новый пятилетний контракт.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Аэрофлот останется спонсором «Манчестер Юнайтед»

Спорт день за днемвчера в 10:45

«Аэрофлот» отправит чуть менее миллиарда рублей в Англию для футболистов «Манчестер Юнайтед»

Первое антикоррупционное СМИвчера в 09:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 18:17, Ашберн
Общество

В школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 17:34
146
Общество

Беглов объяснил выдачу 800 руб. вместо масок приезжими

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объяснил, почему власти города вместо бесплатной раздачи средств индивидуальной защиты решили выдать жителям деньги.
РБК 17:36
235
Единоборства

Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета 13:53
6
Политика

Госдума ограничила право избираться осужденным по статьям о митингах

Госдума в третьем чтении приняла закон о поправках в избирательное право, который лишает права занимать выборные должности граждан России, которые были осуждены по 50 различным статьям Уголовного кодекса, в том числе по так называемым политическим статьям о нарушении порядка проведения массовых акций («дадинская статья») и применении насилия в отношении представителя власти.
РБК 11:52
11
Футбол

«ПСЖ» может обменять Паредеса на Пьянича

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич, вероятно, покинет итальянский клуб в летнее трансферное окно.
Матч ТВ 16:40
Политика

МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT

МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
РИА Новости 15:27
530
Общество

В Свердловской области с 19 мая возобновят работу магазины и ТЦ

Все магазины, торговые центры и уличные кафе в Свердловской области смогут возобновить работу с 19 мая, сообщил в среду, 13 мая, глава региона Евгений Куйвашев.
Известия 09:53
139
Космос

Новая комета SWAN максимально приблизилась к Земле

Новая комета, которая носит название SWAN, приблизилась 12 мая на минимальное расстояние к Земле.
РЕН ТВ 15:03
6
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
RT на русском вчера в 03:01
113
Общество

Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

Ведомости вчера в 15:40
415
Здоровье

На Кубани выявили 96 новых случаев коронавируса

По состоянию на 13 мая на Кубани общее число заболевших коронавирусом составляет 2222 человека, в том числе 118 детей.
Деловая газета. Юг 03:54
597
Общество

Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева

РБК 09:14
285
Политика

СНБО предупредил об угрозе водного дефицита на Украине

Совет национальной безопасности и обороны Украины предупредил о возможности водного дефицита в стране, предложив оптимизировать использование ресурсов и ввести экономное потребление воды.
RT на русском 16:58
Происшествия

В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
895
Общество

Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети

В администрации района заявили, что на время проверки чиновницу отстранили, а в скором времени уволят.
РИА Новости 06:48
6K
Авто

Автомобили Skoda снова подешевели на 300 тыс. рублей

Российские дилеры Skoda объявили акцию для желающих приобрести автомобили марки в мае. Максимальная выгода может составить 300 000 рублей.
Тарантас Ньюс 01:38
79
Общество

Выпускникам разрешат выбирать количество предметов ЕГЭ

Выпускники российских школ в 2020 году смогут сдать столько экзаменов, сколько им необходимо для поступления в выбранное высшее учебное заведение.
Известия 15:51
877
Футбол

В ближайшие дни «Локомотив» объявит об уходе Семина

14-15 мая ФК «Локомотив» официально объявит об уходе нынешнего главного тренера Юрия Семина.
ProstoProSport 09:24
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
1,4K
Игры

2K анонсировали переиздание трилогии Mafia

КМВ Новости 10:41
3
Здоровье

13 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области

Напомним, что о первом случае коронавируса в Приамурье стало известно 29 марта. Инфекцию обнаружили у амурчанки.
Телепорт 03:11
52
Экономика

Прожиточный минимум саратовцев повысили на 329 рублей

Прожиточный минимум для трудоспособного населения увеличен на 340 рублей до 9849 рублей, для пенсионеров - на 254 рубля до суммы 7565 рублей, для детей - сразу на 1,7 тысячи рублей до отметки 6451 рубль.
FreeNews-Volga 08:59
2
Игры

В «Epic Games Store» раздадут GTA V

Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве.
ГЛАС.RU 10:46
5
Политика

Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»

Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
782
Армия и оружие

В Японию прибыла первая пара заказанных конвертопланов «Оспри»

Япония стала первой зарубежной страной, которой поставлены конвертопланы "Оспри".
Mil.Press Военное вчера в 04:22
1
Армия и оружие

Черноморский флот получит более десятка новых кораблей

Черноморский флот получит более десяти новых кораблей в ближайшее время.
ИА Крыминформ 09:59
5
Экономика

Чубайс считает, что «зеленая сделка» ЕС устоит в условиях пандемии

Председатель правления УК "Роснано", которая занимается инвестициями в ветроэнергетику, энергоэффективность и инновационные технологии, Анатолий Чубайс считает, что объявленная Еврокомиссией "Зеленая сделка" по переходу на экологичную экономику не сорвется из-за пандемии коронавируса.
ТАСС 05:56
40
Авто

Названа стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta

Автоблогер Андрей Макар выяснил, что дешевле: приобрести новую LADA Vesta у дилера или собрать автомобиль по запчастям.
Автоновости дня 08:10
91
Кино

Актеры и создатели фильма «Назад в будущее» воссоединились

Создатели научно-фантастической трилогии «Назад в будущее» и исполнители главных ролей приняли участие в онлайн-шоу актера Джоша Гада «Reunited apart» в формате видеоконференции.
Профиль 04:45
8
Авто

В Германии продают электрические ГАЗель Next

Тарантас Ньюс 06:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Траффорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное