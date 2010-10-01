Экономика
Спорт день за днемАэрофлот останется спонсором «Манчестер Юнайтед»
Аэрофлот продолжает спонсировать футбольный клуб «Манчестер Юнайтед», утверждает телеграм-канал «Незыгарь». С 2013 года эта компания заплатила 70 млн английских фунтов стерлингов за право называться официальным перевозчиком английского клуба. В 2017-м был подписан новый пятилетний контракт.
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«Аэрофлот» отправит чуть менее миллиарда рублей в Англию для футболистов «Манчестер Юнайтед»
Первое антикоррупционное СМИвчера в 09:29
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Общество
В школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 17:34
Общество
Беглов объяснил выдачу 800 руб. вместо масок приезжими
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объяснил, почему власти города вместо бесплатной раздачи средств индивидуальной защиты решили выдать жителям деньги.
РБК 17:36
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета 13:53
Политика
Госдума ограничила право избираться осужденным по статьям о митингах
Госдума в третьем чтении приняла закон о поправках в избирательное право, который лишает права занимать выборные должности граждан России, которые были осуждены по 50 различным статьям Уголовного кодекса, в том числе по так называемым политическим статьям о нарушении порядка проведения массовых акций («дадинская статья») и применении насилия в отношении представителя власти.
РБК 11:52
Футбол
«ПСЖ» может обменять Паредеса на Пьянича
Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич, вероятно, покинет итальянский клуб в летнее трансферное окно.
Матч ТВ 16:40
Политика
МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT
МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
РИА Новости 15:27
Общество
В Свердловской области с 19 мая возобновят работу магазины и ТЦ
Все магазины, торговые центры и уличные кафе в Свердловской области смогут возобновить работу с 19 мая, сообщил в среду, 13 мая, глава региона Евгений Куйвашев.
Известия 09:53
Космос
Новая комета SWAN максимально приблизилась к Земле
Новая комета, которая носит название SWAN, приблизилась 12 мая на минимальное расстояние к Земле.
РЕН ТВ 15:03
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
RT на русском вчера в 03:01
Общество
Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Ведомости вчера в 15:40
Здоровье
На Кубани выявили 96 новых случаев коронавируса
По состоянию на 13 мая на Кубани общее число заболевших коронавирусом составляет 2222 человека, в том числе 118 детей.
Деловая газета. Юг 03:54
Политика
СНБО предупредил об угрозе водного дефицита на Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины предупредил о возможности водного дефицита в стране, предложив оптимизировать использование ресурсов и ввести экономное потребление воды.
RT на русском 16:58
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
В администрации района заявили, что на время проверки чиновницу отстранили, а в скором времени уволят.
РИА Новости 06:48
Авто
Автомобили Skoda снова подешевели на 300 тыс. рублей
Российские дилеры Skoda объявили акцию для желающих приобрести автомобили марки в мае. Максимальная выгода может составить 300 000 рублей.
Тарантас Ньюс 01:38
Общество
Выпускникам разрешат выбирать количество предметов ЕГЭ
Выпускники российских школ в 2020 году смогут сдать столько экзаменов, сколько им необходимо для поступления в выбранное высшее учебное заведение.
Известия 15:51
Футбол
В ближайшие дни «Локомотив» объявит об уходе Семина
14-15 мая ФК «Локомотив» официально объявит об уходе нынешнего главного тренера Юрия Семина.
ProstoProSport 09:24
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
Игры
2K анонсировали переиздание трилогии Mafia
КМВ Новости 10:41
Здоровье
13 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Напомним, что о первом случае коронавируса в Приамурье стало известно 29 марта. Инфекцию обнаружили у амурчанки.
Телепорт 03:11
Экономика
Прожиточный минимум саратовцев повысили на 329 рублей
Прожиточный минимум для трудоспособного населения увеличен на 340 рублей до 9849 рублей, для пенсионеров - на 254 рубля до суммы 7565 рублей, для детей - сразу на 1,7 тысячи рублей до отметки 6451 рубль.
FreeNews-Volga 08:59
Игры
В «Epic Games Store» раздадут GTA V
Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве.
ГЛАС.RU 10:46
Политика
Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»
Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
Армия и оружие
В Японию прибыла первая пара заказанных конвертопланов «Оспри»
Япония стала первой зарубежной страной, которой поставлены конвертопланы "Оспри".
Mil.Press Военное вчера в 04:22
Армия и оружие
Черноморский флот получит более десятка новых кораблей
Черноморский флот получит более десяти новых кораблей в ближайшее время.
ИА Крыминформ 09:59
Экономика
Чубайс считает, что «зеленая сделка» ЕС устоит в условиях пандемии
Председатель правления УК "Роснано", которая занимается инвестициями в ветроэнергетику, энергоэффективность и инновационные технологии, Анатолий Чубайс считает, что объявленная Еврокомиссией "Зеленая сделка" по переходу на экологичную экономику не сорвется из-за пандемии коронавируса.
ТАСС 05:56
Авто
Названа стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta
Автоблогер Андрей Макар выяснил, что дешевле: приобрести новую LADA Vesta у дилера или собрать автомобиль по запчастям.
Автоновости дня 08:10
Кино
Актеры и создатели фильма «Назад в будущее» воссоединились
Создатели научно-фантастической трилогии «Назад в будущее» и исполнители главных ролей приняли участие в онлайн-шоу актера Джоша Гада «Reunited apart» в формате видеоконференции.
Профиль 04:45
Авто
В Германии продают электрические ГАЗель Next
Тарантас Ньюс 06:44