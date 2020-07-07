Общество
Коммерсантъ«Аэрофлот» объяснил отказ вывезти собак из Шанхая попыткой контрабанды
В авиакомпании объяснили, что на рейс 4 июля пришли 39 пассажиров с клетками, в которых содержалось 71 животное. «Аэрофлот» усмотрел в этом попытку контрабанды. Как рассказала в Instagram блогер Елизавета Иванова, ее муж специально вернулся в Китай еще в марте, чтобы вывезти их собаку Амура.
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Экономика
Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян
Минэкономразвития России опровергает данные о резком падении доходов населения, появившиеся ранее в СМИ со ссылкой на исследование "Росгосстрах жизни" и научно-технического центра "Перспектива".
ТАСС 10:02
Общество
Адвокат: Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы
Советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова подозревают в работе на чешские спецслужбы, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
RT на русском 15:57
Финансы
Экспортеры Украины потеряли $3-4 млрд из-за укрепления гривны в 2019 году
Украинские экспортеры потеряли от трех до четырех миллиардов долларов из-за укрепления национальной валюты – гривны в 2019 году, сообщил в понедельник глава совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин.
ПРАЙМ вчера в 06:57
Происшествия
Пожар в НИИ биохимии на юго-западе Москвы потушили
Пожарные полностью ликвидировали возгорание битума в НИИ биохимии на юго-западе Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
ТАСС 16:38
Армия и оружие
Лукашенко сменил главу военной разведки
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел кадровые перестановки в руководстве вооруженных сил страны, сообщается на сайте белорусского президента.
Газета.Ru 12:59
Футбол
Медведев прокомментировал «половой акт» Дзюбы и Азмуна
После триумфа в матче 26-го тура против «Краснодара» (4:2) Дзюба и Азмун имитировали половой акт в раздевалке.
ProstoProSport 14:23
Музыка
Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней
Новый клип группы «Ленинград», который был опубликован в ночь на третье июля, набрал один миллион двести тысяч просмотров на YouTube.
CT news 08:18
Армия и оружие
«Геноцид» российских «Панцирей» объяснили «мертвой воронкой»
«Геноцид» зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства в Сирии и Ливии можно объяснить существованием «мертвой воронки» («мертвой зоны»), пишет «Звезда».
Lenta.ru 17:08
Общество
В Италии врачи разделили сиамских близнецов, сросшихся черепами
Врачи ватиканского педиатрического госпиталя Bambino Gesù («Младенец Иисус») завершили разделение двухлетних сиамских близнецов, родившихся со сросшимися черепами, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 15:10
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 04:30
Наука
Названы заболевания, сопутствующие тяжелой форме коронавируса
Несколько больных страдали от тяжелой формы герпеса, риновируса, а также вируса RSV, который провоцирует у пожилых граждан тяжелую форму пневмонии.
Регион online 15:26
Происшествия
Пострадавшая при пожаре в «Хромой лошади» умерла после 11 лет лечения
Пострадавшая при пожаре в клубе «Хромая лошадь» в 2009 году Ирина Пекарская скончалась в больнице Пермского края.
РБК вчера в 11:33
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:25
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 15:55
Футбол
Стало известно, за что Федун уволил Цорна
По данным «СЭ», владелец «Спартака» Леонид Федун возложил на теперь уже экс-гендиректора клуба Томаса Цорна вину за неудачные результаты команды в этом сезоне.
Спорт-Экспресс 08:43
Политика
На Зеленского составили два протокола за нарушения в декларации
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины составило на президента Владимира Зеленского два административных протокола за несвоевременную подачу сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии, сообщила во вторник пресс-служба НАПК.
РИА Новости 15:01
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
Турецкие военные приступили к новым испытания зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары, сообщил Fighter Jets World.
РИА Новости 10:02
Политика
Трамп уведомил Конгресс о выходе США из ВОЗ
Президент США Дональд Трамп направил в Конгресс официальное уведомление о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Коммерсантъ 15:14
Политика
Полиция Киева задержала двух россиян
Украинские правоохранительные органы в ходе спецоперации задержали в Киеве двух россиян по подозрению в планировании преступлений.
Газета.Ru 16:23
Политика
В Госдуме объяснили намерение США запретить TikTok
Попытка американских властей запретить популярное китайское приложение TikTok является результатом торговой конкурентной войны, развернутой США против Китая, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.
Ридус 13:39
Здоровье
Опрос: врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу
Врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу.
BFM.ru 05:32
Общество
В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
РИА Новости 16:29
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ 05 июля в 05:54
Общество
Томский Оперштаб опроверг слухи о скоплении тел в «ковидном» морге
Оперштаб Томской области опроверг данные о скоплении в морге тел умерших от COVID-19.
Вестник 01:35
Политика
Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
Шоу-бизнес
Седокова получила травмы во время падения на съемках клипа
Седокова получила травмы во время падения на съемках клипа Певица пострадала, распластавшись на асфальте.
Экспресс газета 08:18
Футбол
«Челси» обыграл «Кристал Пэлас» и поднялся на третье место в АПЛ
«Кристал Пэлас» дома уступил «Челси» со счетом 2:3. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Уилфрид Заа и Кристиан Бентеке, а у команды Фрэнка Лэмпарда отличились Оливье Жиру, Кристиан Пулишич и Тамми Абрахам.
Metaratings 15:00
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова поделилась пикантным снимком вместе с подругой
Модель Алеся Кафельникова на своей странице в Instagram поделилась весьма нескромным фото.
Discover24 вчера в 13:59
Кино
Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров последнего десятилетия
ИнфоСМИ 04 июля в 11:52
Транспорт
Международный терминал D «Шереметьево» возобновит работу 27 июля
Аэропорт «Шереметьево» 27 июля откроет международный терминал D, закрытый в апреле из-за снижения количества пассажиров на фоне распространения коронавируса.
Ведомости 12:14