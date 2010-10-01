Коронавирус
ТАСС«Аэрофлот» отказался от спонсорских контрактов из-за пандемии
"Аэрофлот" не смог в прежнем объеме финансировать спонсорские контракты из-за экономических последствий для авиакомпании в связи с пандемией коронавируса, заявил в интервью проекту ТАСС "Первые лица бизнеса" гендиректор группы Виталий Савельев.
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Шоу-бизнес
Телеведущий Александр Гордон развелся с четвертой женой
Телеведущий и актер Александр Гордон развелся со своей супругой, 26-летней Нозанин Абдулвасиевой.
BFM.ru 01:33
Происшествия
В Энгельсе полицейские нашли в квартире мумию
Вчера, 4 августа, в Энгельсе Саратовской области обнаружено тело мужчины, скончавшегося два года назад.
Четвертая Власть 01:20
Общество
За сутки в Саратовской области заболели коронавирусом еще 93 человека
За прошедшие сутки ещё у 93 жителей Саратовской области лабораторно подтвердилось инфицирование коронавирусом.
Kursk.com вчера в 02:46
Общество
Россия сняла запрет на безвизовый въезд иностранцев для командировок
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 02:21
Происшествия
К экс-президенту компании «Интеко» Солощанскому пришли с обысками
Следователи пришли с обысками в квартиру бывшего президента девеоперской компании Москва.
Интерфакс 01:40
Происшествия
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Турецкое издание Snob Magazin опубликовало в YouTube видеозапись драки с участием украинской модели Дарьей Кирилюк на курорте Чешме (Турция) на Эгейском море.
Lenta.ru вчера в 21:00
Происшествия
Серия страшных взрывов произошла в Бейруте
4 августа в районе порта ливанской столицы Бейрут произошла серия взрывов, один из которых был особенно мощным, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на РИА «Новости».
Primpress.ru вчера в 21:20
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов отказался играть в одном спектакле с Чулпан Хаматовой
Как сообщает «КП», приглашенный артист Кирилл Сафонов и вовсе не хочет работать с Чулпан Хаматовой в спектакле «Двое на качелях».
Вокруг ТВ вчера в 03:51
Политика
Украинского консула в Черногории возмутило открытие границ для россиян
Решение правительства Черногории открыть границы для российских туристов является дискриминацией украинцев, заявил консул Украины в стране Михаил Шматов.
Известия вчера в 19:39
Армия и оружие
Challenger 2 оснастили новой 130-мм пушкой
Пушка предназначена для использования в британском основном танке Challenger 2. "Новая 130-миллиметровая гладкоствольная пушка NG-130 отличается существенной боевой эффективностью в том числе за счёт использования современного аппарата заряжания", — гласит описание к официальном видеоролику с презентацией орудия.
Популярная механика 02 августа в 05:39
Политика
Лукашенко пригрозил пожаром «до Владивостока» при революции в Беларуси
Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа.
Замана вчера в 09:42
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
Политика
Лукашенко назвал белорусскую оппозицию тремя несчастными девчонками
Нашли этих трех несчастных девчонок.
Smolnarod.ru вчера в 07:44
Политика
Кравчук предложил создать делегацию для «возвращения» Крыма
Для "возвращения" Крыма Украине должна быть создана специальная группа, в которую должны войти крымские татары – заявил бывший президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.
Газета.Ru вчера в 14:33
Политика
Владимир Путин может устроить новое присоединение территорий в августе
СМИ предполагают, что Путин может предпринять попытку усилить влияние страны за счет поглощения Беларуси, выступив неким «национальным освободителем» во время народных волнений на фоне предстоящих президентских выборов в РБ.
Evo-rus.com вчера в 08:58
Происшествия
У безработного москвича и его матери украли более 31 миллиона рублей
Злоумышленники за два месяца украли с банковских счетов безработного жителя Москвы и его матери-пенсионерки более 31 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве.
РИА Новости 02:05
Происшествия
Опубликованы новые записи задержания Джорджа Флойда
REGNUM вчера в 04:23
Общество
В ОП предложили увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей
Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила правительству поднять минимальную скидку для многодетных семей на оплату услуг ЖКХ до 50%.
РБК 01:55
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
В первый раз пособие в размере 10 000 рублей начислялось семьям, в которых есть ребенок, родившийся в период с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017 года.
Evo-rus.com вчера в 04:05
Футбол
«Севилья» намерена приобрести футболиста «Зенита»
Напомним, Малком защищает цвета «Зенита» с лета прошлого года, куда перешел из «Барселоны».
Vprognoze.ru вчера в 05:10
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации
Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
Известия вчера в 22:20
Футбол
ФК «Мордовия» потеряет профессиональный статус и не будет играть в ПФЛ
Саранск, 4 августа 2020, 15:54 — REGNUM Футбольный клуб «Мордовия» потеряет профессиональный статус.
REGNUM вчера в 08:54
Общество
Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали
В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК вчера в 06:23
Происшествия
Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде
На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс 03 августа в 08:32
Общество
Адвокат Сафронова заявил о слежке российской разведки за своим подзащитным
Сотрудники российской разведки вели слежку за бывшим журналистом Иваном Сафроновым с сентября 2019 года, материалы наблюдения разведчиков стали основой уголовного дела в его отношении.
ТАСС 02:02
Автоспорт
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru 02 августа в 16:57
Политика
В Татарию прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу
REGNUM вчера в 08:15
Общество
Астронавты NASA описали посадку Crew Dragon
Москва 24 вчера в 19:47
Общество
Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль
Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
Коммерсантъ вчера в 13:39