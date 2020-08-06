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REGNUM
REGNUM

«Аэрофлот» отменил ряд международных рейсов в августе

Москва, 6 августа 2020, 14:14 — REGNUM Российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила об отмене в августе нескольких рейсов в страны, которые еще не открыли границы из-за коронавируса.В источнике
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РИА Новости

Юрист прокомментировал отмену международных рейсов «Аэрофлота»

РИА Новости08:34
Газета.Ru

«Аэрофлот» отменит часть международных рейсов до сентября

Газета.Ru05:59
РБК

«Аэрофлот» отменил рейсы на август в закрытые страны

РБК03:31
Эхо Москвы

Авиакомпания «Аэрофлот» отменяет в августе рейсы в страны, закрытые для въезда из-за пандемии коронавируса

Эхо Москвы04:05
URA.Ru

«Аэрофлот» отменит часть международных рейсов до конца августа

URA.Ru02:52
ТАСС

«Аэрофлот» отменит часть ранее запланированных международных рейсов до 31 августа

ТАСС02:33
Агентство Москва

«Аэрофлот» отменит часть международных рейсов до конца августа

Агентство Москва02:19

Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»

Трое американских сенаторов во главе с Тедом Крузом потребовали от порта немецкого города Засниц прекратить работы по поддержке строительства "Северного потока — 2". Об этом пишет газета Handelsblatt, ссылаясь на письмо сенаторов.
Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»
Газета.Ru09:51
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Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к шести, шести с половиной и семи годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы
РБК09:56
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Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму

Москва, 6 августа 2020, 13:32 — REGNUM Законопроект о финансовой помощи малообеспеченным гражданам РФ внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.
REGNUM06:32
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Во Львове пьяный мужчина угрожал взорвать гранату в спортивном центре

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожал взорвать гранату в спортивном центре во Львове, его задержали, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
РИА Новости10:14

Удивительно плотный субнептун бросает вызов теории формирования планет

Астрономы считают, что первым этапом формирования гигантских планет является «сборка» ядра, состоящего из горных пород и льда и имеющего массу порядка 5-10 масс Земли, в то время как на следующем этапе ядро притягивает к себе массивные газовые оболочки – атмосферу планеты – масса которых может достигать сотен масс Земли.
AstroNews.ruвчера в 03:27

В Петербурге разрешили спортивные и культурные мероприятия на улицах

Как отмечается, будет снят запрет на проведение на улицах спортивных, культурных и зрелищных мероприятий при условии обязательного использования зрителями средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также соблюдения дистанции.
RT на русском10:43
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Россияне увеличили вложения в ценные бумаги в валюте

Российские частные инвесторы заметно увеличили инвестиции в иностранные акции и еврооблигации, чтобы диверсифицировать риски и защититься от ослабления рубля, рассказал на онлайн-встрече с журналистами президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев.
РИА Новости08:00