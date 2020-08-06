«Аэрофлот» отменил ряд международных рейсов в августе
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Москва, 6 августа 2020, 14:14 — REGNUM Российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила об отмене в августе нескольких рейсов в страны, которые еще не открыли границы из-за коронавируса.В источнике
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