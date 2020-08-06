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REGNUM
REGNUM

«Аэрофлот» отменил ряд международных рейсов в августе

Москва, 6 августа 2020, 14:14 — REGNUM Российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила об отмене в августе нескольких рейсов в страны, которые еще не открыли границы из-за коронавируса.В источнике
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РИА Новости

Юрист прокомментировал отмену международных рейсов «Аэрофлота»

РИА Новости08:34
Газета.Ru

«Аэрофлот» отменит часть международных рейсов до сентября

Газета.Ru05:59
Агентство Москва

«Аэрофлот» отменит часть международных рейсов до конца августа

Агентство Москва02:19
Эхо Москвы

Авиакомпания «Аэрофлот» отменяет в августе рейсы в страны, закрытые для въезда из-за пандемии коронавируса

Эхо Москвы04:05
URA.Ru

«Аэрофлот» отменит часть международных рейсов до конца августа

URA.Ru02:52
ТАСС

«Аэрофлот» отменит часть ранее запланированных международных рейсов до 31 августа

ТАСС02:33
РБК

«Аэрофлот» отменил рейсы на август в закрытые страны

РБК03:31

Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму

Москва, 6 августа 2020, 13:32 — REGNUM Законопроект о финансовой помощи малообеспеченным гражданам РФ внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.
Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму
REGNUM06:32
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В Петербурге разрешили спортивные и культурные мероприятия на улицах

Как отмечается, будет снят запрет на проведение на улицах спортивных, культурных и зрелищных мероприятий при условии обязательного использования зрителями средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также соблюдения дистанции.
RT на русском10:43
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Почетный адвокат РФ назвал Ефремова «жертвой» его защитника Пашаева

По мнению почетного адвоката России Александра Островского, стратегия защиты Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП является губительной для актера, передает "Национальная служба новостей".
Инфорос01:49
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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Карпин хотел уйти из футбола из-за ситуации с «Ростовом»

Специалист рассказал, что в его психологическом состоянии в кризисные времена «Ростова», когда клуб был в подвешенном состоянии и полной неизвестности из-за вспышки коронавируса, было буквально всё: любовь, ненависть, безразличие и даже желание покинуть Россию навсегда.
CT news09:41
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Нидерланды приняли запрос от РФ на пересмотр налогового соглашения

Факт получения запроса от Минфина РФ о пересмотре действующего налогового соглашения подтвердило правительство Нидерландов, 6 августа сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Министерства финансов Нидерландов Ремко Рауса.
ИА Красная Весна11:54
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