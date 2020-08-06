«Аэрофлот» отменил ряд международных рейсов в августе
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Авиакомпании России и Турции в понедельник возобновят рейсы на курорты
Представители авиакомпании Аэрофлот заявили об отмене международных рейсов в 80 стран до 31 августа. Россиянам объяснили, что они смогут вернуть средства за билеты. Причиной решения стала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, вызванная пандемией коронавирусной инфекции.В источнике
Подробнее о событии
«Аэрофлот» отменит часть ранее запланированных международных рейсов до 31 августа
ТАСС6 августа в 02:33
СМИ: Авиакомпания «Аэрофлот» объявила об отмене ряд международных рейсов в августе
Ёлдаш6 августа в 11:35
Авиакомпания «Аэрофлот» отменяет в августе рейсы в страны, закрытые для въезда из-за пандемии коронавируса
Эхо Москвы6 августа в 04:05
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Царьград7 августа в 15:24