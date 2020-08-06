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iReactor
iReactor

«Аэрофлот» отменил ряд международных рейсов в августе

Представители авиакомпании Аэрофлот заявили об отмене международных рейсов в 80 стран до 31 августа. Россиянам объяснили, что они смогут вернуть средства за билеты. Причиной решения стала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, вызванная пандемией коронавирусной инфекции.В источнике
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ИА Красная Весна

Аэрофлот убрал бронь билетов на большинство международных рейсов

ИА Красная Весна17:34
ТАСС

«Аэрофлот» отменит часть ранее запланированных международных рейсов до 31 августа

ТАСС6 августа в 02:33
Ёлдаш

СМИ: Авиакомпания «Аэрофлот» объявила об отмене ряд международных рейсов в августе

Ёлдаш6 августа в 11:35
РИА Новости

Юрист прокомментировал отмену международных рейсов «Аэрофлота»

РИА Новости6 августа в 08:34
Эхо Москвы

Авиакомпания «Аэрофлот» отменяет в августе рейсы в страны, закрытые для въезда из-за пандемии коронавируса

Эхо Москвы6 августа в 04:05
Царьград

Злоупотребили доверием властей? Пассажиры массово жалуются на российские авиакомпании

Царьград7 августа в 15:24
Агентство Москва

«Аэрофлот» отменит часть международных рейсов до конца августа

Агентство Москва6 августа в 02:19

Истребитель Су-27 перехватил самолёт-разведчик США над Чёрным морем

Как писал NEWS.ru, ранее российские истребители были подняты на перехват самолёта-разведчика ВВС Норвегии Р-3С Orion над Баренцевым морем, а над Чёрным морем — разведывательных самолётов Р-8А Poseidon ВМС США, RС-135 ВВС США и беспилотного летательного аппарата MQ-9А Ripper ВВС США.
News.ru13:31
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Возле посольства Белоруссии в Москве собрались несколько сотен человек

Несколько сотен человек, не успевших проголосовать на выборах президента Белоруссии, находятся возле посольства республики в Москве, сообщил ТАСС в воскресенье источник в правоохранительных органах.
ТАСС13:36
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В Балтийске при взрыве снаряда времен войны пострадали двое детей

В городе Балтийск Калининградской области устанавливают обстоятельства ранения двух детей в результате детонации снаряда времен Второй мировой войны, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
Интерфакс04:25
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В Минске грубо задержали трех журналистов «Дождя», освещавших выборы

Белорусские правоохранительные органы задержали корреспондентов российского телеканала «Дождь» Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова, который был с ними.
Собеседник07:31
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В Бейруте протестующие ворвались в здание министерства труда

Бейрут, 9 августа 2020, 20:15 — REGNUM В столице Ливана Бейруте столкновения протестующих и полиции становятся всё более интенсивными, протестующие ворвались в здание министерства труда, сообщают 9 августа местные СМИ.
REGNUM13:15

В Волгоградской области депутат из-за спора о земле задавил человека

Депутата сельской думы в Волгоградской области задержали за то, что из-за земельного спора он пытался задавить на поле работников агропредприятия и устроил стрельбу из карабина по сельхозтехнике, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК по региону Наталия Рудник.
РИА Новости05:24
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В Саратове нашли тело школьника за торговым комплексом

Следствие выясняет обстоятельства смерти 13-летнего мальчика, тело которого в воскресенье прохожие нашли за зданием торгового комплекса в Заводском районе Саратова, сообщило региональное управление СК РФ.
РИА Новости14:15
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