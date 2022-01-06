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«Аэрофлот» отменил вечерние рейсы в Алма-Ату, Нур-Султан и Актау

Как следует из онлайн-табло аэропорта "Шереметьево" рейсы "Аэрофлота" в Алма-Ату и Нур-Султан в 20:50 и 23:20 по московскому времени соответственно отменены.
Интерфакс
По данным РИА Новости, белорусский перевозчик «Белавиа» отменил запланированный на четверг, 6 января, полет в Алма-Ату.
Lenta.ru
Казахстанская AirAstana также отменила рейс в Алма-Ату из "Домодедово" в 23:15 по Москве, следует из данных табло аэропорта.
Интерфакс
Как сообщил "Интерфаксу" источник в авиационных кругах, "скорее всего в пятницу рейсы в Алматы также будут отменены".
Интерфакс

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