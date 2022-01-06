РИА Новости«Аэрофлот» отменил вечерние рейсы в Алма-Ату, Нур-Султан и АктауКак следует из онлайн-табло аэропорта "Шереметьево" рейсы "Аэрофлота" в Алма-Ату и Нур-Султан в 20:50 и 23:20 по московскому времени соответственно отменены.ИнтерфаксПо данным РИА Новости, белорусский перевозчик «Белавиа» отменил запланированный на четверг, 6 января, полет в Алма-Ату.Lenta.ruКазахстанская AirAstana также отменила рейс в Алма-Ату из "Домодедово" в 23:15 по Москве, следует из данных табло аэропорта.ИнтерфаксКак сообщил "Интерфаксу" источник в авиационных кругах, "скорее всего в пятницу рейсы в Алматы также будут отменены".ИнтерфаксЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruРБКLife.ruReadovka NewsРЕН ТВГазета.RuREGNUMТелеканал 360°AnewsФАНИА Красная ВеснаФорпост Северо-ЗападКомсомольская правдаНациональная служба новостейПятый каналРусская ПланетаDP.RUПодробнее о событииМосковские аэропорты отменили все рейсы в Алма-Ату и Нур-СултанГазета.Ru04:23«Аэрофлот» отменил запланированные на 7 января рейсы в КазахстанТАСС04:46В «Аэрофлоте» отменили рейсы в Казахстан на 6 и 7 январяREGNUM04:54Источник: «Аэрофлот» отменил рейсы в Казахстан 6 и 7 января на фоне беспорядков в странеРИА Новости04:51На фоне беспорядков в стране «Аэрофлот» отменил рейсы в Казахстан 6 и 7 январяОбщественная служба новостей04:58«Аэрофлот» отменил рейсы из Москвы в Нур-Султан и Алма-АтуLife.ruвчера в 12:19«Аэрофлот» на фоне протестов в Казахстане отменил рейс из Москвы в Алма-АтуПРАЙМвчера в 09:00Показать ещёОценить82Поделиться