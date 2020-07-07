Общество

Невские НовостиНевские Новости«Аэрофлот» оставил 71 животное в Шанхае из-за подозрений в контрабанде

«Аэрофлот» объяснил свой отказ брать собак на вывозной рейс из Шанхая подозрениями в контрабанде. Официальный представитель авиакомпании Михаил Демин сказал, что это также было бы опасно для животных. Пассажиры вывозного рейса в Москву из Шанхая попытались зарегистрировать на полет 71 животное.
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«Аэрофлот» объяснил отказ брать домашних животных на вывозной рейс подозрениями в контрабанде

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