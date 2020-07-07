Общество
Инфо24«Аэрофлот» отверг обвинения в отказе вывезти кошек и собак из Китая
Пресс-служба авиакомпании «Аэрофлот» прокомментировала появившиеся накануне в ряде СМИ сообщения о том, что перевозчик отказался взять на борт вывозного рейса из Китая домашних питомцев россиян и тем самым якобы обрек их на усыпление.
Читать в источнике
Оценить177
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 14:10, Ашберн
Футбол
Кирилл Комбаров дисквалифицирован на 3 матча за оскорбление судей
Защитник тульского "Арсенала" Кирилл Комбаров дисквалифицирован на три матча за поведение в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с московским "Динамо" (1:0).
Чемпионат 12:06
Общество
В ВОЗ заявили, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут
"Вспышка ускоряется, и мы явно не достигли пика пандемии", — заявил он.
РИА Новости 13:21
Общество
Ураган в Москве: летающие палатки, поваленные деревья
В Сети сообщается о поваленных деревьях, появилось видео, как мощные порывы ветра даже поднимали в воздух временные конструкции.
Вести.Ru 11:17
Шоу-бизнес
15-летний сын Виталия Кличко уже перерос двухметрового дядю
15-летний юноша уже перерос своего дядю, бывшего чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO Владимира Кличко.
Спорт-Экспресс 12:51
Происшествия
СК нашел доказательства убийства младенца врачами в Калининграде
Следственный комитет (СК) нашел доказательства убийства младенца врачами в Калининграде.
Piter.tv 10:36
Общество
Суд оштрафовал псковскую журналистку по делу об оправдании терроризма
Аргументы и Факты вчера в 05:54
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
Наука
Ученые МГУ нашли вымерший вид жука в ровенском янтаре
Сотрудники Зоологического музея Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова совместно с коллегами обнаружили вымерший вид жука при исследовании ровенского янтаря в пойме реки Веселухи на Украине.
Агентство Москва 09:30
Происшествия
Верзилов не признал вину по делу о двойном гражданстве
По словам защитника, Верзилов не признал вину — издатель не скрывал факт двойного гражданства, а подавать уведомление не стал лишь потому, что о его канадском паспорте и так сообщалось в СМИ.
Lenta.ru 13:53
Происшествия
У бывшего замглавы петербургской полиции прошли обыски
Кроме дома Абакумова обыски прошли в его квартире, в помещениях Фонда содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти, а также у нескольких бывших и действующих сотрудников полиции.
Коммерсантъ 09:06
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru 13:18
Армия и оружие
Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море
В акваторию Черного моря зашли три корабля НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
РБК 12:17
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
Футбол
Бывший вице-президент «Монако» может стать гендиректором «Спартака»
Москва, 7 июля 2020, 15:30 — REGNUM Новым генеральным директором московского «Спартака» может стать бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев.
REGNUM 08:30
Происшествия
Задержан гендиректор «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай
По некоторой информации, 8 июля Вячеславу Югаю могут избрать меру пресечения.
Нижегородская Правда 13:47
Авто
Названы причины быстрого износа двигателей в РФ
Моя Москва.онлайн 10:00
Происшествия
В Калифорнии при стрельбе на базе морской пехоты пострадал человек
По данным из открытых источников, база Twentynine Palms (29 пальм), где произошел инцидент, является самой большой базой морской пехоты в США, где находится около 10 тысяч человек.
РИА Новости 13:02
Политика
Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Игры
Ремастер первой Mafia отложили до сентября
Чемпионат 11:25
Экономика
ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках
Минэкономразвития вместе с Росфинмониторингом и Центробанком разрабатывают законопроект, который позволит россиянам в кредитных организациях показывать водительские права в качестве удостоверения личности.
РБК 05 июля в 20:19
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
Турецкие военные приступили к новым испытания зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары, сообщил Fighter Jets World.
РИА Новости 10:02
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:25
Общество
Delivery Club начал выплачивать курьерам долги по зарплате
Ранее курьеры Delivery Club объявили бессрочную забастовку с 7 июля из-за невыплаты зарплат.
Коммерсантъ 11:48
Общество
Суд арестовал замглавы Минобрнауки и чиновника Россотрудничества
Суд в Москве арестовал заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич по делу о мошенничестве.
Суть событий 01:44
Общество
В Сербии ввели комендантский час из-за острой ситуации с коронавирусом
Сербия вводит комендантский час с пятницы по понедельник из-за ухудшившейся ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 13:39
Общество
Правительство России разрешило авиакомпаниям выдавать клиентам ваучеры
Москва, 7 июля 2020, 20:54 — REGNUM Правительство Российской Федерации разрешило выдавать клиентам авиакомпаний ваучеры вместо денег за возврат авиабилетов.
REGNUM 13:54