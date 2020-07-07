Пресс-служба авиакомпании «Аэрофлот» прокомментировала появившиеся накануне в ряде СМИ сообщения о том, что перевозчик отказался взять на борт вывозного рейса из Китая домашних питомцев россиян и тем самым якобы обрек их на усыпление.

«Аэрофлот» отверг обвинения в отказе вывезти кошек и собак из Китая

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