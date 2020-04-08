с чего всё началось

Авиакомпания «Аэрофлот» остановила возврат средств по аннулированным авиабилетам. Система перевозчика технически не дает оформить как добровольный, так и вынужденный возврат билетов, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).«Аэрофлот» ситуацию с возвратом денег пока не разъяснил.

«Аэрофлот» перестал возвращать деньги за билеты на отмененные рейсы

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Общество В США за сутки умерло рекордное число людей от коронавируса Рекордное количество летальных исходов в результате заражения новым коронавирусом фиксируется в США второй день подряд: по итогам 8 апреля данный показатель достиг 1973 человек за сутки.

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Политика Белоруссия попросила ЕС о помощи в борьбе с коронавирусом Белоруссия попросила Евросоюз о финансовой помощи для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 и ее последствиями, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.