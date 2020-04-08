Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъ«Аэрофлот» перестал возвращать деньги за билеты на отмененные рейсы

Авиакомпания «Аэрофлот» остановила возврат средств по аннулированным авиабилетам. Система перевозчика технически не дает оформить как добровольный, так и вынужденный возврат билетов, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).«Аэрофлот» ситуацию с возвратом денег пока не разъяснил.
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с чего всё началось
Система авиакомпании теперь технически не дает оформить ни вынужденный, ни добровольный возврат билетов, хотя на прошлой неделе такая возможность была, сообщает
 пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).
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«Аэрофлот» перестал возвращать деньги за отмененные рейсы

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Аргументы и Факты07:55
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