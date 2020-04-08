Коронавирус
Коммерсантъ«Аэрофлот» перестал возвращать деньги за билеты на отмененные рейсы
Авиакомпания «Аэрофлот» остановила возврат средств по аннулированным авиабилетам. Система перевозчика технически не дает оформить как добровольный, так и вынужденный возврат билетов, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).«Аэрофлот» ситуацию с возвратом денег пока не разъяснил.
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с чего всё началось
Система авиакомпании теперь технически не дает оформить ни вынужденный, ни добровольный возврат билетов, хотя на прошлой неделе такая возможность была, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).Дождь14:28
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