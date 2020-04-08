Коронавирус

ДождьДождь«Аэрофлот» перестал возвращать деньги за отмененные рейсы

«Аэрофлот» перестал возвращать деньги по аннулированным авиабилетам, сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу Ассоциации туроператоров России (АТОР). Система перевозчика не дает оформить даже вынужденный возврат билетов за рейсы, отмененные самой авиакомпанией.
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с чего всё началось
Система авиакомпании теперь технически не дает оформить ни вынужденный, ни добровольный возврат билетов, хотя на прошлой неделе такая возможность была, сообщает
 пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Дождь14:28

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«Аэрофлот» перестал возвращать деньги за отмененные рейсы

URA.Ru11:25

«Аэрофлот» перестал возвращать деньги за билеты на отмененные рейсы

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«Аэрофлот» остановил возврат средств по аннулированным билетам - АТОР

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