Коронавирус
Дождь«Аэрофлот» перестал возвращать деньги за отмененные рейсы
«Аэрофлот» перестал возвращать деньги по аннулированным авиабилетам, сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу Ассоциации туроператоров России (АТОР). Система перевозчика не дает оформить даже вынужденный возврат билетов за рейсы, отмененные самой авиакомпанией.
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с чего всё началось
Система авиакомпании теперь технически не дает оформить ни вынужденный, ни добровольный возврат билетов, хотя на прошлой неделе такая возможность была, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).Дождь14:28
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Абызов женился в СИЗО во время карантина
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Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
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Миланцы намерены подписать игрока в следующем году. «Интер» готов к переговорам с Месси.
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«Рив Гош» объявила о временной утрате платежеспособности
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