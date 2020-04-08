Коронавирус
REGNUM«Аэрофлот» перестал возвращать деньги за отменённые авиарейсы
Москва, 8 апреля 2020, 18:05 — REGNUM Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» перестала возвращать своим клиентам деньги за отмененные авиарейсы. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).
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с чего всё началось
«Аэрофлот» остановил процедуру возврата средств по аннулированным билетам, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на партнеров авиакомпании.Forbes11:15
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