Коронавирус
REGNUM«Аэрофлот» перестал возвращать деньги за отменённые авиарейсы
Москва, 8 апреля 2020, 18:05 — REGNUM Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» перестала возвращать своим клиентам деньги за отмененные авиарейсы. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).
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с чего всё началось
Система авиакомпании теперь технически не дает оформить ни вынужденный, ни добровольный возврат билетов, хотя на прошлой неделе такая возможность была, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).Дождь14:28
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