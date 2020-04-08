с чего всё началось

Москва, 8 апреля 2020, 18:05 — REGNUM Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» перестала возвращать своим клиентам деньги за отмененные авиарейсы. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Общество Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.

Общество Скворцова предрекла россиянам пик коронавируса Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что спад распространения коронавирусной инфекции ожидается в июне.

Шоу-бизнес В Мосгордуме сообщили о состоянии Надежды Бабкиной Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил о самочувствии народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной.

Происшествия Обнаружено тело правнука Роберта Кеннеди Тело пропавшего правнука американского сенатора Роберта Кеннеди, брата 35-го президента США Джона Кеннеди, было обнаружено водолазами, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию.

Политика Власти Украины изменили условия карантина Решение ослабить карантинные ограничения в отношении ряда украинских специалистов приняли власти Украины, сообщает пресс-служба украинского кабинета министров 8 апреля в телеграм-канале.

Политика Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".

Общество Петербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке Мужчина в Петербурге, гулявший с ребенком на детской площадке несмотря на ограничения из-за коронавируса, оштрафован на 15 тысяч рублей, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.