Экономика

ТАССТАСС«Аэрофлот» планирует провести допэмиссию на 1,7 млрд рублей

"Аэрофлот" планирует провести допэмиссию акций для пополнения уставного капитала компании минимум на 1,7 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании по итогам собрания совета директоров.
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Врио губернатора Михаил Дегтярев заявил, что хабаровчане обращаются к нему с просьбой прекратить митинги в поддержку экс-главы региона Сергея Фургала.
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Минск, 6 августа 2020, 13:42 — REGNUM Руководителя предвыборного штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Марию Мороз пригласили для беседы в правоохранительные органы.
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Лукашенко согласился выдать Украине задержанных россиян

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Общество

В Хиросиме почтили память жертв атомной бомбардировки 1945 года

Памятные мероприятия, посвященные 75-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, осуществленной США в 1945 году, прошли в четверг в Японии.
ТАСС 04:39
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СМИ: российские корабли открыли стрельбу по направившимся к Крыму кораблям НАТО

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В задачи комиссии войдет проведение экспертизы правил русской орфографии и пунктуации, пояснил премьер.
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В 1/4 финала "Интер" встретится с победителем пары "Байер" — "Рейнджерс" (первый матч — 3:1).
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В Крыму наградят 7-летнюю девочку за спасение ребенка из Когалыма

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Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами вносится в Госдуму

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