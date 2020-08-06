Экономика
ТАСС«Аэрофлот» планирует провести допэмиссию на 1,7 млрд рублей
"Аэрофлот" планирует провести допэмиссию акций для пополнения уставного капитала компании минимум на 1,7 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании по итогам собрания совета директоров.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Ростеху» предложили увеличить уставный капитал НПП «Старт» в Екатеринбурге
Правда УрФО03 августа в 23:53
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 07:34, Ашберн
Общество
Дегтярев рассказал о просьбах хабаровчан «навести порядок»
Врио губернатора Михаил Дегтярев заявил, что хабаровчане обращаются к нему с просьбой прекратить митинги в поддержку экс-главы региона Сергея Фургала.
РИА Новости 07:18
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на Крым
Министерство финансов предложило сократить объемы финансирования госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» в 2021-2022 годах.
РБК 07:03
Происшествия
Роскосмос показал спутниковые снимки последствий взрыва в Бейруте
Госкорпорация «Роскосмос» в своем Тwitter-аккаунте показала снимки со спутников, на которых запечатлен порт Бейрута до момента взрыва и после.
Live24 03:25
Происшествия
Свидетель дал показания против Ефремова в суде
Газета.Ru 05:23
Футбол
РФС составит рейтинг судей для назначения на матчи
Российский футбольный союз (РФС) планирует составить рейтинг судей, по итогам которого будут проходить назначения на игры чемпионата России.
ТАСС Спорт 06:44
Политика
Лукашенко заявил о гибридной войне против Белоруссии
Идет гибридная война против Беларуси, и мы должны ждать пакостей с любой стороны.
Tochka Zрения 07:25
Шоу-бизнес
Состояние здоровья онкобольной Анастасии Заворотнюк снова ухудшилось
Территория новостей 06:21
Политика
В МВД Белоруссии опровергли задержание главы штаба Тихановской
Минск, 6 августа 2020, 13:42 — REGNUM Руководителя предвыборного штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Марию Мороз пригласили для беседы в правоохранительные органы.
REGNUM 06:42
Политика
Лукашенко согласился выдать Украине задержанных россиян
ФедералПресс 00:11
Общество
В Хиросиме почтили память жертв атомной бомбардировки 1945 года
Памятные мероприятия, посвященные 75-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, осуществленной США в 1945 году, прошли в четверг в Японии.
ТАСС 04:39
Армия и оружие
СМИ: российские корабли открыли стрельбу по направившимся к Крыму кораблям НАТО
Avia.pro вчера в 22:29
Политика
Мишустин объявил об экспертизе правил русской орфографии и пунктуации
В задачи комиссии войдет проведение экспертизы правил русской орфографии и пунктуации, пояснил премьер.
РБК 06:56
Футбол
«Шахтёр» и «Интер» вышли в четвертьфинал Лиги Европы
В 1/4 финала "Интер" встретится с победителем пары "Байер" — "Рейнджерс" (первый матч — 3:1).
Pravda.Ru 02:26
Общество
В Ростовской области 10 августа откроют рестораны, кафе и столовые
Как сообщили в пресс-службе губернатора области Василия Голубева, с 10 августа к работе смогут приступить предприятия общественного питания.
ТАСС 06:14
Футбол
Карпин хотел уйти из футбола из-за ситуации с «Ростовом»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин признался, что хотел уйти из футбола и уехать из России из-за ситуации, которая сложилась вокруг команды.
Газета.Ru 02:50
Происшествия
Взрыв стал финалом свадебной церемонии в Ливане
Мощный взрыв, прогремевший в Бейруте два дня назад, совпал со свадебной церемонией, которая проходила в Ливане у пары из США.
ПолитРоссия 07:03
Футбол
Экс-футболист «Спартака» Ананидзе стал игроком «Ротора»
РИА Новости 06:45
Происшествия
Суд в Москве признал виновными фигурантов дела «Нового величия»
Все семеро участников «Нового величия» признаны виновными по делу об экстремизме.
BFM.ru 05:55
Общество
Сафронова подозревают в шифровке с помощью книги об «эре Ельцина»
Иван Сафронов был арестован по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ) 7 июля.
Коммерсантъ 04:04
Политика
Заказчиков уголовного преследования Сергея Фургала нашли в Кремле
Уголовное дело против экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала было возбуждено с подачи Кремля.
Первое антикоррупционное СМИ 06:40
Гаджеты
Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2
Samsung 5 августа в ходе онлайн-презентации Galaxy Unpacked представила новый фаблет Galaxy Note 20, раскладной смартфон Galaxy Z Fold 2, планшет Galaxy Tab S7, а также беспроводные наушники Galaxy Buds Live и умные часы Galaxy Watch 3.
Piter.tv 02:58
Происшествия
В Красноярске произошла массовая драка со стрельбой
Красноярск, 6 августа 2020, 07:40 — REGNUM Около торговой базы на улице Караульной в Красноярске произошла массовая драка со стрельбой.
REGNUM 00:40
Происшествия
В Москве возбудили дело из-за наезда автомобиля на двух пешеходов
RT на русском 07:26
Общество
ФСБ задержала в пяти регионах России 25 подпольных оружейников
"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией в пяти регионах пресечена деятельность 25 лиц, причастных к модернизации гражданских образцов оружия в боевые аналоги, к изготовлению боеприпасов в подпольных мастерских и их сбыту на территории страны", - сообщили в ФСБ.
ТАСС 07:02
Экономика
В ВТБ заявили о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
В ВТБ заявили о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е.
Piter.tv вчера в 04:33
Происшествия
В Крыму наградят 7-летнюю девочку за спасение ребенка из Когалыма
Правда УрФО 04 августа в 10:46
Общество
Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами вносится в Госдуму
Дарья Драй © ИА REGNUM Предлагается предоставить неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем), право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тыс. рублей, следует из документа, опубликованного в ТГ-канале Нилова.
REGNUM вчера в 17:00
Экономика
Мутко спрогнозировал снижение ставки по ипотеке до 7,5% к концу года
Средняя ставка по ипотеке в России может опуститься к концу года до 7,5%, сообщил в четверг генеральный директор "ДОМ.РФ" Виталий Мутко на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Интерфакс 07:02