Экономика
ТАСС«Аэрофлот» планирует провести допэмиссию на 1,7 млрд рублей
"Аэрофлот" планирует провести допэмиссию акций для пополнения уставного капитала компании минимум на 1,7 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании по итогам собрания совета директоров.
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«Ростеху» предложили увеличить уставный капитал НПП «Старт» в Екатеринбурге
Правда УрФО03 августа в 23:53
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Происшествия
На процессе по делу актера Ефремова допросят свидетеля из Крыма
Агентство Москва 04:24
Происшествия
Адвокат назвал Ефремова «жертвой» его защитника Пашаева
Адвокат Александр Островский считает актера Михаила Ефремова, который стал фигурантом дела о пьяном ДТП со смертельным исходом, «жертвой» его защитника Эльмана Пашаева.
РБК 04:19
Общество
Microsoft хочет купить сервис TikTok за $30 млрд
Как передает телеканал CNBC, сумма продажи может составить от 10 до 30 миллиардов долларов.
RuNews24.ru вчера в 18:55
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что существует риск возвращения доходности по депозитным вкладам к ситуации 1995-1996 годов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 07:12
Транспорт
Названы сроки запуска высокоскоростной магистрали Москва — Петербург
Минтранс России планирует запустить движение поездов по высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург в декабре 2026 года.
RT на русском 01:29
Политика
Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров России и Украины
Белорусский президент Александр Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины с целью разбирательства в ситуации с задержанными россиянами.
RT на русском 04:07
Общество
У россиян старше 40 лет появится дополнительный оплачиваемый выходной
Работающие россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной день для прохождения диспансеризации.
Газета.Ru 04:01
Экономика
Выручка «Вымпелкома» по МСФО за II квартал сократилась на 9,7%
Консолидированная выручка Veon Ltd. в России (владеет компанией "Вымпелком", предоставляющей услуги под брендом "Билайн"), согласно международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), по итогам второго квартала 2020 года сократилась на 9,7%, до 65,5 млрд рублей, говорится в отчете компании.
ТАСС 03:12
Происшествия
В Хабаровске обрушился мост через Амур, пострадали 17 военнослужащих
В Хабаровске обрушился строящийся комбинированный железнодорожный мост через Амур. В результате пострадали 17 военнослужащих.
Вести.Ru вчера в 21:29
Шоу-бизнес
Состояние здоровья онкобольной Анастасии Заворотнюк снова ухудшилось
Bimru.ru вчера в 03:43
Происшествия
В Калининград прибудет траулер с выявленным очагом COVID-19
Прибытие судна ожидается 6 августа. На борту 75 членов экипажа, из них было проверено 29 человек и выявлен 21 случай COVID-19.
Российская газета вчера в 05:31
Происшествия
В Сочи два диких медведя насмерть загрызли школьника в вольере
Газета.Ru вчера в 09:01
Общество
Составлен рейтинг регионов с самыми высокими зарплатами чиновников
Наиболее высокие зарплаты в России получают госслужащие в Москве и Санкт-Петербурге — таковы результаты исследования аналитического центра «Авито Работа».
RT на русском 03:48
Политика
Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии
"Беларусь не дружит с кем-то против кого-то, мы за многовекторность, последовательную, предсказуемую внешнюю политику", - заявил Лукашенко Александр дополнительно рассказал о реформах, которые необходимо провести в стране.
CT news 04 августа в 19:32
Шоу-бизнес
Бузова получила травму на шоу «Ледниковый период»
Петербурженка повредила себе связки на ноге. Как написала Ольга Бузова в своем блоге, дебют в шоу станет новым этапом в ее жизни.
АБН 02:23
Происшествия
Взорвавшаяся в порту Бейрута селитра принадлежала бизнесмену из России
Селитра, которая взорвалась на складе в порту Бейрута, конфискована с корабля Rhosus, который ранее принадлежало бизнесмену из России Игорю Гречушкину, сообщает телеканал LBCI.
Новый Век вчера в 03:45
Политика
Украина отказала России в правовой помощи по делу о гибели Стенина
Следственный комитет России направлял в компетентные органы Украины запрос о правовой помощи по делу о гибели фотокорреспондента РИА Новости Андрея Стенина в Донбассе летом 2014, однако получил формальный отказ.
RT на русском 03:29
Происшествия
Взрыв в Бейруте случайно попал на свадебное видео невесты
Невесту Исраа Себлани взрыв в Бейруте застал во время съемок свадебного видео.
NewInform 03:06
Политика
Экс-председателя экономколлегии ВС назначили замглавы Минюста
6 августа 2014 года получил должность заместителя председателя Верховного суда – председателя судебной коллегии по экономическим спорам ВС.
Право.ру 02:53
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган вместе с детьми отправились на отдых
Семейная пара часто выезжают всей семьей отдыхать, в основном рэпер и модель выбирает заграничный курорт в теплых странах.33-летний рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) и 32-летняя Оксана Самойлова вместе с тремя детьми проводят отпуск в Турции.
Inc-news.ru вчера в 15:20
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 августа
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 871,8 тыс. (плюс 5267 за сутки).
РБК вчера в 00:40
Общество
Сафронова подозревают в шифровке с помощью книги об «эре Ельцина»
Иван Сафронов был арестован по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ) 7 июля.
Коммерсантъ 04:04
Футбол
Миллиардер Дэн Фридкин стал новым владельцем футбольного клуба «Рома»
Американский бизнесмен Дэн Фридкин стал новым владельцем итальянской "Ромы".
Вести.Ru 04:00
Авто
Toyota обновила Camry и показала особую версию в честь 40-летия
Компания Toyota слегка обновила Camry и в честь 40-летия модели представила ее особую юбилейную версию WS Black Edition для домашнего рынка.
Picsnews.net 01:50
Общество
В России за сутки выявили 5 267 новых пациентов с коронавирусом
В России за сутки выявили 5267 новых пациентов с коронавирусом В России за день зарегистрировали 5267 новых случаев заражения коронавирусом (из них 684 — в Москве), передает московский оперативный штаб.
Медиазона 03:47
Происшествия
В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина
В Москве задержали бывшего проректора МГУ и экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина.
РИА Новости вчера в 09:53
Недвижимость
В России предложили отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса
Москва, 6 августа 2020, 09:09 — REGNUM Жителей России, которые в 2020 году продали недвижимость экономкласса и приобрели или в течение года с момента продажи приобретут новое жилье с использованием льготных госпрограмм, предлагают освободить от уплаты подоходного налога.
REGNUM 02:09
Общество
В Хиросиме почтили память жертв атомной бомбардировки
В Японии почтили память жертв ядерной бомбардировки Хиросимы.
ТВ Центр 01:32
Общество
В Роскачестве повторно проверили сосиски «Молочные»
Сосиски марки «Дымов» подтвердили право на Знак качества от Роскачества, могут претендовать на него и сосиски «Клинские», где теперь не нашли следов антибиотиков.
REGNUM 04:12