Экономика

ВедомостиВедомости«Аэрофлот» почти вдвое урезал расходы на PR

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Российская авиакомпания «Аэрофлот», всегда имевшая один из самых больших на рынке PR-бюджетов, в 2019 г. сократила его вдвое, подсчитал The Bell, изучив данные госзакупок. Эту информацию подтвердил изданию источник, отметив, что сократился и рекламный бюджет.
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с чего всё началось
Российская авиакомпания «Аэрофлот», всегда имевшая один из самых больших на рынке PR-бюджетов, в 2019 г. сократила его вдвое, подсчитал
 The Bell, изучив данные госзакупок.
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