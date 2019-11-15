с чего всё началось

Российская авиакомпания «Аэрофлот», всегда имевшая один из самых больших на рынке PR-бюджетов, в 2019 г. сократила его вдвое, подсчитал The Bell, изучив данные госзакупок. Эту информацию подтвердил изданию источник, отметив, что сократился и рекламный бюджет.

«Аэрофлот» почти вдвое урезал расходы на PR

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