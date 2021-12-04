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«Аэрофлот» подтвердил смену направления лайнера из Тель-Авива по указанию диспетчера

"Экипаж сообщил о срабатывании сигнализации об опасном сближении. Между самолетами по вертикали было менее 20 метров. Диспетчеры дали команду гражданскому самолету снизиться на 500 метров и занять более безопасный эшелон", - сказал источник.
Интерфакс
Согласно данным сервиса FlightRadar, отслеживающего полеты, в ночь на 3 декабря самолет Airbus A330-343, выполнявший рейс SU501 из Тель-Авива в Москву, резко снизил высоту спустя примерно полтора часа после начала полета.
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"Экипаж выполнил команды диспетчеров по смене эшелона и в момент расхождения наблюдал воздушное судно визуально", - сказали в пресс-службе.
Интерфакс
В пятницу сообщалось, что российские военные поднимали в воздух истребители Су-27 и Су-30 для сопровождения над Черным морем двух самолетов-разведчиков США.
Интерфакс

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