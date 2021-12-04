"Экипаж сообщил о срабатывании сигнализации об опасном сближении. Между самолетами по вертикали было менее 20 метров. Диспетчеры дали команду гражданскому самолету снизиться на 500 метров и занять более безопасный эшелон", - сказал источник.
Согласно данным сервиса FlightRadar, отслеживающего полеты, в ночь на 3 декабря самолет Airbus A330-343, выполнявший рейс SU501 из Тель-Авива в Москву, резко снизил высоту спустя примерно полтора часа после начала полета.
Глава украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко назвал "издевательством" решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA) позволить оператору Nord Stream 2 AG создать немецкую "дочку", сообщает издание Euractiv.