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«Аэрофлот» подтвердил смерть главы представительства авиакомпании в Крыму Валеева

Руководитель представительства российской авиакомпании «Аэрофлот» Роберт Валеев найден мертвым.
Lenta.ru
По некоторым данным, следствие рассматривает версию о самоубийстве.
Lenta.ru
В головном представительстве «Аэрофлота» произошедшее не комментируют.
Новый День
Возбуждено уголовное дело, следствие по делу ведет Главное управление Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.
Znak.com

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Руководитель крымского отделения «Аэрофлота» покончил с собой в рабочем кабинете
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