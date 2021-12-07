Lenta.ru«Аэрофлот» подтвердил смерть главы представительства авиакомпании в Крыму ВалееваРуководитель представительства российской авиакомпании «Аэрофлот» Роберт Валеев найден мертвым.Lenta.ruПо некоторым данным, следствие рассматривает версию о самоубийстве.Lenta.ruВ головном представительстве «Аэрофлота» произошедшее не комментируют.Новый ДеньВозбуждено уголовное дело, следствие по делу ведет Главное управление Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.Znak.comЧитать далееСвернутьКП - КрымКП - КрымНациональная служба новостейФАНИА КрыминформИА Красная ВеснаНовый ДеньReadovka NewsТелеканал 360°ОбъективНевские НовостиREGNUMВечерняя МоскваКП - СевастопольRZN.infoРЕН ТВВесьмаГазета.RuLife.ruПодробнее о событииРуководитель крымского отделения «Аэрофлота» покончил с собой в рабочем кабинетеКП - Крым03:11Глава крымского офиса «Аэрофлота» умер в Симферополе - источникРИА Новости Крым02:29Самое цитируемоеАксенов подтвердил смерть руководителя представительства «Аэрофлота» в КрымуТАСС03:41«Аэрофлот» подтвердил информацию о смерти руководителя крымского представительстваКрым 2404:25Пресс-служба «Аэрофлота» сообщила, что глава крымского представительства покончил с собойРИА Новости04:15В «Аэрофлоте» отреагировали на смерть главы крымского офисаРИА Новости Крым04:55Глава крымского отделения «Аэрофлота» покончил с собой в СимферополеИА Крыминформ02:45Глава крымского представительства «Аэрофлота» покончил с собой в офисе компании в СимферополеКМВ Новости02:13Показать ещёОценить182Поделиться