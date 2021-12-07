Минтруд подготовил предложения о дополнительной компенсации инфляции для пенсионеров

В ноябре президент РФ Владимир Путин заявил, что российским властям нельзя отступать от принципа индексации пенсий быстрее инфляции, предложения по конкретным параметрам прорабатываются в правительстве, администрации, и депутатами.