Экономика
Эксперт Северо-Запад«Аэрофлот» получил от правительства госгарантии на 70 млрд рублей
Правительство предоставило компании «Аэрофлот» государственные гарантии по кредитам на 70 миллиардов рублей. Об этом рассказал глава кабмина Михаил Мишустин на встрече с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым во вторник, 14 июля.
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Правительство предоставило «Аэрофлоту» госгарантии по кредитам на 70 млрд рублей
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