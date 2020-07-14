Экономика
Эксперт Северо-Запад«Аэрофлот» получил от правительства госгарантии на 70 млрд рублей
Правительство предоставило компании «Аэрофлот» государственные гарантии по кредитам на 70 миллиардов рублей. Об этом рассказал глава кабмина Михаил Мишустин на встрече с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым во вторник, 14 июля.
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Здоровье
Пандемия спровоцирует смертность от ВИЧ, малярии и туберкулеза
Ученые предупреждают, что нынешняя пандемия приведет к всплеску смертности от ВИЧ, туберкулеза и малярии в странах с низким и средним достатком.
Собеседник 12:36
Политика
Месть Путина: арест на Дальнем Востоке стал последней каплей
"Путина в отставку!": десятки тысяч людей третий день подряд кричат о своей злобе.
ИА Хакасия 16:33
Происшествия
В городе Долгопрудный локализовали пожар на обувном складе
Долгопрудный, Московская область, 15 июля 2020, 00:50 — REGNUM Пожар на обувном складе в микрорайоне Хлебниково в городе Долгопрудный Московской области локализован пожарными, 15 июля сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по региону.
REGNUM 17:50
Авто
Ford официально представил внедорожник Bronco Sport
Компания Ford официально представила новую версию внедорожника Ford Bronco, получившего версию Sport.
Деловое.ТВ 06:18
Политика
Россия и США отметили высокий уровень взаимопомощи в период пандемии
"В ходе беседы был отмечен высокий уровень взаимопомощи, оказываемой государствами в период пандемии новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
РИА Новости 17:10
Шоу-бизнес
Бывшая жена Гуфа извинилась за интервью о войне в Чечне
Рэперша и ведущая Айза Анохина, бывшая жена рэпера Гуфа, принесла извинения за интервью Ксении Собчак, в котором она поделилась воспоминаниями о жизни во время войны в Чечне.
Lenta.ru 18:31
Общество
Акции протеста в Белоруссии переросли в стычки с ОМОНом
В Белоруссии акции протеста переросли в стычки с ОМОНом. Правоохранители, пытаясь задержать участников митингов, применяют силу.
Lenta.ru 17:26
Армия и оружие
ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии
Россия нанесла ответные авиаудары по боевикам на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля, приводит издание The Jerusalem Post сообщения местных жителей Воздушные удары самолетами Воздушно-космических сил РФ были произведены в провинции Латакия.
Газета.Ru 16:01
Общество
В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 17:34
Общество
ПФР опроверг выплату пенсионерам 53-67 лет единовременной выплаты
Недавно в СМИ прошла новость о единовременных выплатах российским пенсионерам 53-67 лет.
Уфимские Заметки 15:14
Недвижимость
Однокомнатные квартиры теряют популярность
Однокомнатные квартиры оказались самым пострадавшим сегментом на рынке новостроек в кризисный период, свидетельствуют данные «Азбуки жилья».
Коммерсантъ вчера в 18:18
Происшествия
При проектировании подлодки у Минобороны похитили 368 миллионов рублей
Было установлено, что с 23 мая 2012 года по 13 апреля 2017-го он в составе преступной группы похитил более 368 миллионов рублей, полученных от Минобороны в рамках исполнения государственного оборонного заказа по разработке подводной лодки «Варшавянка».
Lenta.ru вчера в 13:51
Политика
Китай ввел санкции против сенаторов и конгрессмена из США
Как сообщает ToDay News Ufa, Китай наложил санкции на американских законодателей, что является ответом на введение американцами визовых и финансовых ограничений против четырех бывших и действующих китайских чиновников.
ToDay News Ufa вчера в 06:34
Футбол
«Челси» обыграл «Норвич» благодаря голу Жиру
Чемпионат 17:09
Путешествия
В АТОР назвали готовые принимать граждан России страны
На основании рекомендаций и инструкций Хорватского института общественного здравоохранения для лиц, пересекающих государственную границу, правительство страны приняло решение открыть границы для расширенного списка граждан третьих стран, включая туристов, говорится в информации портала.
Газета.Ru 14:06
Общество
Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:38
Общество
В Госдуму внесён проект о запрете усыновления детей лицами одного пола
RT на русском 11:34
Театры
Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе
Ранее роль Куценко исполнял Домогаров, но он был вынужден покинуть проект.
CT news 10:45
Кино
Автор «Бессмертной гвардии» рассказал о подготовке к съемкам фильма
RuNews24.ru 11 июля в 20:39
Хоккей
«Ак Барс» подписал однолетний контракт с Ховановым
Александр Хованов вернулся в "Ак Барс" ✅ Наш воспитанник снова в Казани − нападающий подписал двусторонний контракт на один год https: / / t.co / NDy0WXWKWs pic.twitter.com / S3e3HM4BlX — ХК Ак Барс (@ hcakbars) July 14, 2020 Хованов является выпускником хоккейной школы "Ак Барса".
Metaratings 10:03
Происшествия
Дела в отношении сестер Хачатурян поступили в московские суды
Уголовные дела в отношении сестер Хачатурян поступили для рассмотрения в Мосгорсуд и Бутырский суд столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службах судов.
РИА Новости 11:30
Общество
В Приморье до 31 июля продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса
Режим повышенной готовности, введенный из-за коронавируса, продлен в Приморье до 31 июля.
ТАСС 08:16
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News вчера в 12:50
Общество
Антипов уличил следствие по делу MH17 в махинациях
Речь идет о версии с попаданием в самолет ракеты, якобы выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук".
Народные новости вчера в 14:13
Шоу-бизнес
Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»
Ольга Бузова впервые появилась на «Доме-2» в качестве участницы в 2004-м году. На тот момент ей было восемнадцать лет.
CT news 09:20
Театры
Женовач объяснил сокращения в МХТ большим числом хороших спектаклей
Что нового ждет зрителей – неизвестно. Очевидно, об этом скажет 7 сентября на сборе труппы худрук театра Сергей Женовач.
Собеседник 06:41
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском 10:13
Политика
Суд в США разрешил племяннице Трампа обсуждать свою книгу
Нью-Йорк, США, 14 июля 2020, 04:32 — REGNUM Суд американского города Покипси (штат Нью-Йорк) разрешил племяннице президента США Мэри Трамп публично рассказывать или обсуждать свою книгу, которую планируют издать 14 июля.
REGNUM вчера в 21:32