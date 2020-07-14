Экономика

Эксперт Северо-ЗападЭксперт Северо-Запад«Аэрофлот» получил от правительства госгарантии на 70 млрд рублей

Правительство предоставило компании «Аэрофлот» государственные гарантии по кредитам на 70 миллиардов рублей. Об этом рассказал глава кабмина Михаил Мишустин на встрече с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым во вторник, 14 июля.
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