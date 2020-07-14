Экономика

RT на русскомRT на русскомКабмин предоставил «Аэрофлоту» госгарантии на 70 млрд рублей

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении «Аэрофлоту» государственных гарантий по кредитам на 70 млрд рублей. Об этом он сообщил на встрече с главой авиакомпании Виталием Савельевым.
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Взлет по правилам

Российская газета11:46

Правительство выделило «Аэрофлоту» госгарантии на 70 миллиардов рублей

РИА Новости03:44

Мишустин: авиакомпании «Аэрофлот» выделили госгарантии на 70 млрд

РЕН ТВ03:54

Кабмин предоставил «Аэрофлоту» госгарантии на 70 млрд рублей

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Правительство предоставило «Аэрофлоту» госгарантии по кредитам на 70 млрд рублей

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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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