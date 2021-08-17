Для реконфигурации нужно только убрать салон бизнес-класса и поставить дополнительные кресла в эконом-класс и перекрасить ливреи (внешняя сторона корпуса), заявил в интервью РБК гендиректор «Победы» Андрей Калмыков.
Предыдущий рекорд по определению количества знаков после запятой у числа π установлен американцем Тимоти Малликаном (Timothy Mullican), который с помощью программы y-cruncher вычислил 50 триллионов знаков числа π. Весь процесс занял 8 месяцев.
Левобережным судом Липецка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 15 октября в отношении 21-летнего жителя села Золотуха Лев-Толстовского района Степана Осипова, подозреваемого в убийстве 18-летней девушки из Лебедянского района Елены Быковой.