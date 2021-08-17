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«Аэрофлот» потратит $58 млн на тюнинг лайнеров Boeing под формат «Победы»

Перекомпоновка 50 лайнеров Boeing В737-800, которые «Аэрофлот» передает своей дочерней компании «Победе», обойдутся группе в 58 миллионов долларов (4,2 миллиарда рублей без НДС).
Компания
Около половины инвестиций пойдет на закупку новых кресел.
РБК
По первому заказу стоимость одно кресла с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей составила $3270,7, а по второму — лишь $1907.
РБК
Для реконфигурации нужно только убрать салон бизнес-класса и поставить дополнительные кресла в эконом-класс и перекрасить ливреи (внешняя сторона корпуса), заявил в интервью РБК гендиректор «Победы» Андрей Калмыков.
РБК

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«Аэрофлот» потратит 58 млн долларов на тюнинг лайнеров Boeing под формат «Победы»
Наша версия09:39
«Аэрофлот» потратит $58 млн на тюнинг лайнеров Boeing под формат «Победы»
Компания09:27
«Аэрофлот» потратит $58 млн на тюнинг лайнеров Boeing под формат «Победы»
РБК07:42
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