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«Аэрофлот» повысит топливный сбор на рейсах по России и за рубеж

«Аэрофлот» с 22 ноября увеличит топливный сбор на внутренних и международных рейсах, сообщила пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова.
Forbes
С октября стоимость керосина перешагнула за 50 тысяч рублей за тонну.
Национальная служба новостей
«Текущие цены — исторический максимум, топливный сбор при этом является мерой частичной компенсации затрат на горючее», — отметила пресс-секретарь «Аэрофлота».
Forbes
Тогда размер топливного сбора повысился на 150 руб. на сегмент в классе эконом, на 225 руб. в комфорте и на 300 руб. в бизнес-классе.
РБК

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