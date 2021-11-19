Forbes«Аэрофлот» повысит топливный сбор на рейсах по России и за рубеж«Аэрофлот» с 22 ноября увеличит топливный сбор на внутренних и международных рейсах, сообщила пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова.ForbesС октября стоимость керосина перешагнула за 50 тысяч рублей за тонну.Национальная служба новостей«Текущие цены — исторический максимум, топливный сбор при этом является мерой частичной компенсации затрат на горючее», — отметила пресс-секретарь «Аэрофлота».ForbesТогда размер топливного сбора повысился на 150 руб. на сегмент в классе эконом, на 225 руб. в комфорте и на 300 руб. в бизнес-классе.РБКЧитать далееСвернутьГлагоLГлагоLInc-news.ruЦентральная Служба НовостейГазета.RuВечерняя МоскваИзвестияАфиша DailyРоссийская газетаНовый ДеньReadovka NewsРосбалтLife.ruРадио 1Новые ИзвестияRTVIРБККомсомольская правдаПетербургский дневникKonkurent.ruСобеседникФАНПодробнее о событииБилеты на рейсы «Аэрофлота» подорожают из-за увеличения топливного сбораВедомости19 ноября в 11:12«Аэрофлот» повысит топливный сбор из-за роста цен на керосинРИА Новости19 ноября в 08:45Самое цитируемое«Аэрофлот» повысит топливный сбор на рейсах по России и за рубежForbes19 ноября в 09:07«Аэрофлот» с 22 ноября увеличит топливный сбор на 550 рублей из-за роста стоимости керосинаПРАЙМ19 ноября в 08:41«Аэрофлот» увеличил топливный сбор из-за роста цен на керосинКоммерсантъ19 ноября в 09:03«Аэрофлот» увеличит топливный сбор на внутренних и международных направленияхТАСС19 ноября в 09:03«Аэрофлот» поднимет топливный сбор на всех рейсах с 22 ноябряИнтерфакс19 ноября в 08:51Показать ещёОценить353Поделиться