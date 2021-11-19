Из багажника попавшей в ДТП в Ленобласти машины выпал труп

Местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что во время столкновения из багажника выпало тело, после чего несколько человек, находившихся в салоне, выскочили и в панике убежали в лес.