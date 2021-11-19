«Аэрофлот» с 22 ноября увеличит топливный сбор на внутренних и международных рейсах, сообщила пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова. На внутренних направлениях топливный сбор повысится на 550 рублей — он составит 2200 рублей. На международных рейсах сбор вырастет на €10 до €30.В источнике
Ирак много лет страдал от оккупации, в том числе польских солдат, но сейчас в Польше не называют это оккупацией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя миграционный кризис на белорусско-польской границе.
Состояние артиста постоянно ухудшалось и его ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ, однако у Гаркалина развился пневмоторакс и внутренние органы стали отказывать один за другим, сообщает Telegram-канал Mash.
В России нарастает угроза «необратимой дестабилизации» политической ситуации, предупредил бывший первый замглавы администрации президента Владислав Сурков в своей статье для сайта «Актуальные комментарии».
16 ноября Ким была также запечатлена на праздновании дня рождения Пита вместе с мамой Крис Дженнер в ее доме в Палм-Спрингс в формате пижамной вечеринки.InterMedia напоминает, что с февраля этого года Ким находится в состоянии развода с отцом четырех своих детей – рэпером Канье Уэстом.