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«Аэрофлот» повысит топливный сбор на рейсах по России и за рубеж

«Аэрофлот» с 22 ноября увеличит топливный сбор на внутренних и международных рейсах, сообщила пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова. На внутренних направлениях топливный сбор повысится на 550 рублей — он составит 2200 рублей. На международных рейсах сбор вырастет на €10 до €30.В источнике

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«Аэрофлот» повысит топливный сбор на рейсах по России и за рубеж
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