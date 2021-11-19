Ким Кардашьян встречается с Питом Дэвидсоном

16 ноября Ким была также запечатлена на праздновании дня рождения Пита вместе с мамой Крис Дженнер в ее доме в Палм-Спрингс в формате пижамной вечеринки.InterMedia напоминает, что с февраля этого года Ким находится в состоянии развода с отцом четырех своих детей – рэпером Канье Уэстом.