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«Аэрофлот» повысит топливный сбор на рейсах по России и за рубеж

«Аэрофлот» с 22 ноября увеличит топливный сбор на внутренних и международных рейсах, сообщила пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова.
Forbes
В марте «Аэрофлот» уже повышал топливный сбор на собственных рейсах, а также рейсах дочерней компании «Россия».
РБК
«Текущие цены — исторический максимум, топливный сбор при этом является мерой частичной компенсации затрат на горючее», — отметила пресс-секретарь «Аэрофлота».
Forbes
Речь идет о фиксированной субсидии на тонну топлива.
Коммерсантъ

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