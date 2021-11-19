В новом исследовании, опубликованном в журнале PNAS, ученые из Государственного университета Колорадо (Colorado State University) обнаружили, что при инфицировании животных коронавирусом от людей могут возникнуть новые варианты SARS-CoV-2.
В России нарастает угроза «необратимой дестабилизации» политической ситуации, предупредил бывший первый замглавы администрации президента Владислав Сурков в своей статье для сайта «Актуальные комментарии».
Российские бизнесмены, основатель UC Rusal Олег Дерипаска и экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский поспорили о том, какое значение для страны может иметь возможный уход Владимира Путина с поста президента России в будущем.