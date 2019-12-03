Общество
REGNUM«Аэрофлот» пожаловался ФАС на дорогой керосин и тарифы аэропортов
Стоимость обслуживания пассажирских лайнеров в региональных аэропортах заметно выросла, как и цены на авиакеросин. Об этом говорится в письме генерального директора «Аэрофлота» Виталия Савельева руководителю ФАС Игорю Артемьеву, сообщает 3 декабря ТАСС.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев сообщил о резком подорожании аэропортовых услуг, которые не попадают под регулирование Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Об этом говорится в письме топ-менеджера, отправленном еще 15 августа главе ФАС Игорю Артемьеву.РБК01:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 04:55, Ашберн
Кино
Опубликован первый трейлер «Черной вдовы»
Происшествия
Под Белгородом перевернулся автобус с 30 пассажирами
Автобус с 30 пассажирам опрокинулся в кювет в пригороде Белгорода, сообщил во вторник "Интерфаксу" информированный источник.
Политика
Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель заявил, что его отстранили от работы в международной компании Acronis в Германии, сообщил РБК.
Политика
Китай ввел санкции против Соединенных Штатов
Китай ввел санкции в отношении американской правозащитной компании Human Rights Watch, остановив рассмотрение запросов на разрешение зайти кораблям США в Гонконг, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Происшествия
При падении автобуса с моста в Забайкалье погибли 19 человек
Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкальском крае увеличилось до 19 человек. Об этом сообщает Telegram-канал издания Baza.
Происшествия
В Санкт-Петербурге локализован крупный пожар в ангаре
Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Санкт-Петербурге в ангаре площадью 12 тысяч кв. м возник в ночь на 3 декабря.
Общество
Лучшие и худшие наряды звезд на British Fashion Awards 2019
Наоми Кэмпбелл получила на British Fashion Awards 2019 звание "Икона стиля" и тут же доказала, что не зря.
Игры
В сети появилось изображение карты Cyberpunk 2077
Изображение карты нашли на промо-кадрах официального артбука по Cyberpunk 2077, страница которого на днях появилась на Amazon.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Армия и оружие
Путин связал развитие ВМФ с гиперзвуковыми «Цирконами»
Наращивание потенциала Военно-Морского флота (ВМФ) России зависит от поступления подводных лодок с гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
Технологии
Президент Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года
Общество
Сексолог рассказала о появлении новой сексуальной ориентации в России
Несколько лет назад в России возникла новая сексуальная ориентация — асексуал.
Армия и оружие
В США оценили советский супер-танк для ядерной войны
Американские аналитики оценили боевые способности супер-танка, который предназначался для ядерной войны.
Политика
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Общество
В центре Саратова чиновники обещают организовать бесплатные парковки
По словам Максима Леонова, заместителя главы администрации Саратова по взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления, главой Саратова Михаилом Исаевым поставлена задача организовать в центральной части города бесплатные парковки для населения.
Экономика
Сбербанк запустил новые вклады с повышенной ставкой
Сбербанк запустил рублевые депозиты с повышенной ставкой — "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Общество
Власти Армении прокомментировали осквернение памятника Грибоедову
Экономика
Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
Общество
Названы российские регионы с самыми высокими и низкими зарплатами
Рейтинг регионов по уровню зарплаты составлялся на основе анализа доли работников, получающих на руки 100 тыс. и более в месяц, а также сотрудников, зарабатывающих менее 15 тыс. рублей с учетом самых распространенных зарплат в регионе.
Армия и оружие
Сирийские войска отбили атаки террористов на военный аэродром в Идлибе
Кино
Это не развидеть: в Сети появились концепт-арты маленького Таноса
Недавно ведущий художник Marvel Studios Райан Майнердинг поделился концепт-артами, на которых можно увидеть, как Танос выглядел в отрочестве, юности и молодости.
Происшествия
Школьники устроили порнотрансляцию в торговом центре Брянска
Брянские подростки запустили трансляцию порнографического видеоролика в фуд-корте торгово-развлекательном центре, передает "Интерфакс".
Космос
Обратная сторона Маска. Учёные разоблачили проекты «железного человека»
Илон Маск постоянно повторяет, что хочет понимать, ради чего встаёт по утрам с постели, зачем начинается новый день, что интересного его ждёт.
Авто
Hyundai Santa Fe получит 3,5-литровый V6
Обновленный Hyundai Santa Fe получит 17-дюймовые легкосплавные диски, боковые зеркала с подогревом, 3,5-дюймовый экран на приборной панели, 7-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы с поддержкой Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth, кожаное рулевое колесо и ручку переключения передач, а также множество ассистентов помощи водителю.