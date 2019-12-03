Общество

REGNUMREGNUM«Аэрофлот» пожаловался ФАС на дорогой керосин и тарифы аэропортов

Стоимость обслуживания пассажирских лайнеров в региональных аэропортах заметно выросла, как и цены на авиакеросин. Об этом говорится в письме генерального директора «Аэрофлота» Виталия Савельева руководителю ФАС Игорю Артемьеву, сообщает 3 декабря ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось

Глава «Аэрофлота» обвинил 17 аэропортов в резком подорожании услуг

Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев сообщил о резком подорожании аэропортовых услуг, которые не попадают под регулирование Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Об этом говорится в письме топ-менеджера, отправленном еще 15 августа главе ФАС Игорю Артемьеву.
РБК01:00

Подробнее о событии

«Аэрофлот» призвал ФАС усилить внимание к росту цен на топливо

РИА Новости01:45

Глава «Аэрофлота» обвинил российские аэропорты в повышении цен на услуги

URA.Ru02:26

Гендиректор «Аэрофлота» пожаловался на рост стоимости услуг в российских аэропортах

Ведомости01:59

Гендиректор Аэрофлота пожаловался на резкое подорожание услуг в полутора десятках российских аэропортах

Эхо Москвы04:32

«Аэрофлот» пожаловался ФАС на рост стоимости аэропортовых тарифов и авиакеросина

ТАСС01:14

Глава «Аэрофлота» обвинил 17 аэропортов в резком подорожании услуг

РБК01:00

«Аэрофлот» пожаловался ФАС на рост тарифов

Коммерсантъ01:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 04:55, Ашберн
Кино

Опубликован первый трейлер «Черной вдовы»

Газета.Ru 02:57
Происшествия

Семьи погибших отреагировали на обвинение пилота в катастрофе SSJ-100

Lenta.ru 03:10
Происшествия

Под Белгородом перевернулся автобус с 30 пассажирами

Автобус с 30 пассажирам опрокинулся в кювет в пригороде Белгорода, сообщил во вторник "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 01:18
Политика

Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии

Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель заявил, что его отстранили от работы в международной компании Acronis в Германии, сообщил РБК.
РИА Новости 04:45
Происшествия

СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

ТАСС 01:06
Общество

Эксперты оценили затраты россиян на новогодний ужин в 10 тыс. руб

РБК вчера в 21:18
Политика

Китай ввел санкции против Соединенных Штатов

Китай ввел санкции в отношении американской правозащитной компании Human Rights Watch, остановив рассмотрение запросов на разрешение зайти кораблям США в Гонконг, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
УтроNews вчера в 03:51
Происшествия

При падении автобуса с моста в Забайкалье погибли 19 человек

Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкальском крае увеличилось до 19 человек. Об этом сообщает Telegram-канал издания Baza.
Lenta.ru 01 декабря в 04:28
Происшествия

В Санкт-Петербурге локализован крупный пожар в ангаре

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Санкт-Петербурге в ангаре площадью 12 тысяч кв. м возник в ночь на 3 декабря.
REGNUM 00:49
Общество

Лучшие и худшие наряды звезд на British Fashion Awards 2019

Наоми Кэмпбелл получила на British Fashion Awards 2019 звание "Икона стиля" и тут же доказала, что не зря.
Wday.ru 00:26
Игры

В сети появилось изображение карты Cyberpunk 2077

Изображение карты нашли на промо-кадрах официального артбука по Cyberpunk 2077, страница которого на днях появилась на Amazon.
Gmbox.ru 03:06
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Армия и оружие

Путин связал развитие ВМФ с гиперзвуковыми «Цирконами»

Наращивание потенциала Военно-Морского флота (ВМФ) России зависит от поступления подводных лодок с гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
Росбалт вчера в 06:29
Технологии

Президент Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года

Ридус вчера в 10:09
Общество

Сексолог рассказала о появлении новой сексуальной ориентации в России

Несколько лет назад в России возникла новая сексуальная ориентация — асексуал.
Lenta.ru вчера в 11:51
Армия и оружие

В США оценили советский супер-танк для ядерной войны

Американские аналитики оценили боевые способности супер-танка, который предназначался для ядерной войны.
OAnews 01 декабря в 12:38
Происшествия

В Петербурге школьница выжила после падения с 14-го этажа

REGNUM 03:12
Политика

Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 11:06
Происшествия

В Татарстане злоумышленник зарезал свою бывшую жену и двухлетнего сына

ТАСС 00:28
Общество

В центре Саратова чиновники обещают организовать бесплатные парковки

По словам Максима Леонова, заместителя главы администрации Саратова по взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления, главой Саратова Михаилом Исаевым поставлена задача организовать в центральной части города бесплатные парковки для населения.
Саратов 24 04:40
Экономика

Сбербанк запустил новые вклады с повышенной ставкой

Сбербанк запустил рублевые депозиты с повышенной ставкой — "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
РИА Новости вчера в 12:40
Происшествия

Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Саратовской области мальчика

РБК вчера в 15:30
Общество

Власти Армении прокомментировали осквернение памятника Грибоедову

RT на русском 04:01
Экономика

Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
RT на русском 03:09
Общество

Названы российские регионы с самыми высокими и низкими зарплатами

Рейтинг регионов по уровню зарплаты составлялся на основе анализа доли работников, получающих на руки 100 тыс. и более в месяц, а также сотрудников, зарабатывающих менее 15 тыс. рублей с учетом самых распространенных зарплат в регионе.
Известия 01 декабря в 23:05
Армия и оружие

Сирийские войска отбили атаки террористов на военный аэродром в Идлибе

Известия 01 декабря в 15:43
Кино

Это не развидеть: в Сети появились концепт-арты маленького Таноса

Недавно ведущий художник Marvel Studios Райан Майнердинг поделился концепт-артами, на которых можно увидеть, как Танос выглядел в отрочестве, юности и молодости.
Popcornnews.ru вчера в 17:30
Происшествия

Школьники устроили порнотрансляцию в торговом центре Брянска

Брянские подростки запустили трансляцию порнографического видеоролика в фуд-корте торгово-развлекательном центре, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 02:52
Космос

Обратная сторона Маска. Учёные разоблачили проекты «железного человека»

Илон Маск постоянно повторяет, что хочет понимать, ради чего встаёт по утрам с постели, зачем начинается новый день, что интересного его ждёт.
Life.ru вчера в 10:00
Авто

Hyundai Santa Fe получит 3,5-литровый V6

Обновленный Hyundai Santa Fe получит 17-дюймовые легкосплавные диски, боковые зеркала с подогревом, 3,5-дюймовый экран на приборной панели, 7-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы с поддержкой Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth, кожаное рулевое колесо и ручку переключения передач, а также множество ассистентов помощи водителю.
SpeedMe 01:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное