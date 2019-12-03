Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Аэрофлот» пожаловался ФАС на рост тарифов

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев просит главу ФАС Игоря Артемьева усилить контроль за ростом цен на керосин, аэропортовое и наземное обслуживание в региональных российских аэропортах.
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«Аэрофлот» пожаловался ФАС на рост стоимости аэропортовых тарифов и авиакеросина

ТАСС01:14

Глава «Аэрофлота» обвинил 17 аэропортов в резком подорожании услуг

РБК01:00

«Аэрофлот» пожаловался ФАС на рост тарифов

Коммерсантъ01:00

«Аэрофлот» призвал ФАС усилить внимание к росту цен на топливо

РИА Новости01:45

«Аэрофлот» пожаловался в ФАС на резкое подорожание услуг аэропортов

АБН01:43

«Аэрофлот» пожаловался на рост стоимости аэропортовых тарифов и керосина

ГЛАС.RU01:41
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Происшествия

СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

Известия 01:31
Происшествия

Житель Татарстана зарезал бывшую жену и детей

В Татарстане местный житель в состоянии алкогольного опьянения зарезал бывшую жену, 19-летнего пасынка и собственного двухлетнего сына.
Газета.Ru 00:41
Политика

Севастопольский судоремонтный завод получил два дока

Федеральное государственное унитарное предприятие «13-й судоремонтный завод Черноморского флота» получило в состав два плавучих дока.
REGNUM вчера в 09:37
Политика

Захарова резко ответила на слова Зеленского о жителях Донбасса

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.
РИА Новости вчера в 18:46
Происшествия

Полиция задержала в пяти регионах членов банды наркоторговцев

Полицейские ликвидировали действовавшую в пяти регионах преступную группировку, которая торговала наркотиками, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:17
Экономика

Western Union, Contact и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан

Системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан, рассказали РБК операторы call-центров этих систем.
Коммерсантъ вчера в 16:21
Экономика

«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»

Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».
РБК вчера в 16:00
Происшествия

Автомобильный мост рухнул в Оренбурге

Несколько часов назад обрушился путепровод при въезде в Оренбург.
Автомобили.ру вчера в 11:47
Транспорт

В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт

ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.
РИА Новости вчера в 03:20
Энергетика

WSJ: нефть Brent исчезнет в следующем году

Profinance.ru вчера в 16:44
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири».
Известия вчера в 07:21
Технологии

Роскачество назвало лучшие мобильные приложения для заказа такси

Специалисты Роскачества исследовали 40 мобильных приложений для заказа такси, доступных для скачивания в российских сегментах сервисов App Store и Google Play.
REGNUM 01:19
Общество

Памятник Грибоедову в Ереване облили краской

Расположенный в Ереване памятник русскому поэту и дипломату Александру Грибоедову облили красной краской.
Известия вчера в 19:28
Общество

ГИБДД фиксирует беспрецедентный рост числа ДТП с такси

За десять месяцев 2019 года число ДТП с участием такси выросло на 60% (всего произошло 2,7 тыс. аварий), число погибших — на 41% (110 человек), раненых — на 63,9% (3,66 тыс.).
Коммерсантъ вчера в 15:09
Политика

Киев высказался о возможности встречи Зеленского с Путиным тет-а-тет

Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным только ради защиты интересов страны.
Lenta.ru 01:44
Происшествия

Пассажирский автобус перевернулся под Белгородом

ТАСС 01:39
Происшествия

Пожар в ангаре в Петербурге локализовали

Пожаре в ангаре в Санкт-Петербурге на площади 12 тысяч квадратных метров локализован, сообщает городское ГУ МЧС.
РИА Новости 00:23
Общество

Путин подписал закон о зачислении в одну школу братьев и сестер

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает преимущественное право зачисления братьев и сестер в одну начальную школу или детский сад.
Газета.Ru вчера в 08:45
Политика

Активист Майдана после побега в Германию столкнулся с адом

Воевавший в Донбассе активист Майдана Алексей Яремчук рассказал о неудачной попытке переезда в Германию и отношении немцев к событиям на Украине.
РИА Новости вчера в 13:53
Шоу-бизнес

Константин Меладзе подарил Вере Брежневой чемодан

RuNews24.ru вчера в 17:37
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Происшествия

Назван виновник катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Lenta.ru вчера в 18:03
Общество

Роскомнадзор заблокировал ряд страниц фотобанка Shutterstock

Роскомнадзор ограничил доступ к ряду страниц одного из крупнейших в мире фотобанков Shutterstock.
Известия вчера в 20:41
Экономика

Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Российская газета вчера в 06:02
Здоровье

41-летняя жительница Подмосковья родила девятого ребенка

В Коломне 41-летняя местная жительница родила девятого ребенка. Об этом сообщает областной Минздрав. Роды прошли успешно и довольно быстро.
Оka.fm 01:30
Политика

Экс-депутат Госдумы Шлегель объяснил переезд в Германию

Бывший депутат Госдумы, комиссар молодежного движения "Наши" Роберт Шлегель рассказал "Коммерсанту", почему решил переехать в Германию.
РИА Новости 00:40
Автоспорт

Гонкой в Абу-Даби завершился чемпионат мира по автогонкам «Формула-1»

Следующий сезон «Формулы-1» стартует в марте этапом в Австралии.
Эхо Москвы 01 декабря в 20:03
Общество

Пенсионерам старше 80 лет устанавливается доплата в повышенном размере

Для пенсионеров, достигших возраста 80 лет, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости устанавливается в повышенном размере.
Чеченская Республика Сегодня вчера в 12:00
Экономика

Пакистан вернет России $93,5 млн долга времен СССР

Соглашение предполагает возврата Пакистаном России долга в размере 93,5 миллиона долларов.
Московский Комсомолец вчера в 10:06
Общество

Украинскую писательницу возмутило, что ее дочь назвали россиянкой

Украинская писательница, сотрудник дипмиссии страны во Франции Ирена Карпа пообещала устроить "международный скандал" из-за того, что школьный учитель ее дочери назвал русских и украинцев одним народом.
РИА Новости вчера в 23:39
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