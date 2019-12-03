Общество

КоммерсантъКоммерсантъ«Аэрофлот» пожаловался ФАС на рост тарифов

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев просит главу ФАС Игоря Артемьева усилить контроль за ростом цен на керосин, аэропортовое и наземное обслуживание в региональных российских аэропортах.
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с чего всё началось

Глава «Аэрофлота» обвинил 17 аэропортов в резком подорожании услуг

Как пишет Савельев, в пределах инфляции (рост на 4,7%) удержались тарифы на услуги, регулируемые ФАС: на взлет — посадку, стоянку судов, авиабезопасность, предоставление аэровокзального комплекса и обслуживание пассажиров.
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