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РБКГлава «Аэрофлота» обвинил 17 аэропортов в резком подорожании услуг
Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев сообщил о резком подорожании аэропортовых услуг, которые не попадают под регулирование Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Об этом говорится в письме топ-менеджера, отправленном еще 15 августа главе ФАС Игорю Артемьеву.
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Житель поселка Витимский в Иркутской области погиб в результате нападения медведя-шатуна, который пробрался к нему в дом.
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Госдума приняла закон о переходе на электронные трудовые книжки
Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о переходе на электронные трудовые книжки с 2021 года.
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Украинский эксперт объяснил опасность «Турецкого потока» для Киева
Украинский эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский в эфире телеканала NewsOne заявил, что запуск газопровода "Турецкий поток" окажется для Киева более болезненным, чем запуск "Северного потока — 2".
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Арестованный в США за попытку обойти санкции россиянин не признал вину
Ранее 3 декабря стало известно, что суд в штате Джорджия обвинил пятерых человек в сговоре с целью отмывания денег, финансовых махинациях и попытке обойти санкции.
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Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
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Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири».
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СК возбудил дело после взрыва газа в доме под Белгородом
Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва бытового газа в четырёхэтажном жилом доме в посёлке Яковлево Белгородской области.
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Япония угрожает России ядерным ударом тысяч бомб и ракет.
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Ставка по вкладу "Новогодний бонус" составляет 4,85% годовых, если депозит открывается на срок от 4 до 9 месяцев и 5,25% при условии размещения средств на 9 месяцев.
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Назначено голосование по санкциям против России в Сенате США
Комитет по иностранным делам Сената США запланировал голосование по санкциям против России, сообщают информационные агентства.
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Совсем недавно одна из бывших участниц "Дом-2" Евгения Феофилактова говорила о том, что у неё появился возлюбленный - бизнесмен из Ливана Маджид Гиагиа.
Политика
ФБР назвало российские приложения угрозой нацбезопасности США
Ранее Шумер послал письмо главам ФБР и Федеральной торговой комиссии (FTC), попросив принять меры в отношении приложения FaceApp, использование которого представляет угрозу нацбезопасности.
Армия и оружие
Минобороны России отрицает бомбардировку лагеря беженцев в Сирии
Накануне The New York Times написала, что в августе российский истребитель атаковал на северо-западе Сирии лагерь для перемещенных лиц.
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Генассамблея ООН потребовала от Израиля покинуть оккупированные Голаны
Резолюция призывает Израиль покинуть всю оккупированную часть сирийских Голан до линии, существовавшей по состоянию на 4 июня 1967 года, во исполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.
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На Марсе заметили пылевые «башни» высотой 80 километров
Оказалось, что во время штормов на Марсе могут возникать вихри до 80 километров в высоту.
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Представлен мощнейший процессор Qualcomm Snapdragon 865 с поддержкой 5G
Из презентации стало понятно, что Snapdragon 865 на 20% мощнее предшественника, имеет поддержку камеры с разрешением 200 Мп, съёмку видео в 8К при 30 к/c и поддержку всех частот 5G.
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Сахалинцев продолжают уговаривать пройти диспансеризацию
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Роскачество проверило приложения для заказа такси
Роскачество проверило наиболее популярные у россиян мобильные приложения для заказа такси.
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Дети Пугачевой пойдут в школу за 340 тысяч рублей в месяц
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В Сети появился тизер нового фильма о Джеймсе Бонде
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Демократы выпустили доклад по импичменту Трампа
Демократы обнародовали в конгрессе итоговый доклад расследования дела об импичменте президенту Дональду Трампу, в котором обвинили главу государства в подстрекании властей Украины к вмешательству в будущие выборы в США.
Наука
Студент разгадал загадку, которую не могли объяснить сто лет
Студент-бакалавр из Федеральной политехнической школы Лозанны Васим Дауади разгадал физическую головоломку, которую ученые не могли объяснить на протяжении ста лет.
Общество
WSJ узнала о риске для отношений России и ФРГ из-за убийства в Берлине
В совместном расследовании издания The Insider, международной группы журналистов Bеllingcat и немецкого издания Der Spiegel говорится, что подозреваемый в убийстве связан с российскими спецслужбами, а его жертвой стал гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили.
Футбол
В Тверской области планируют возродить профессиональный футбол
Планируем развивать профессиональный футбол, а также детское направление.
Политика
Володин заявил о просьбе Венгрии помочь защитить диаспору на Украине
Нацсобрание Венгрии попросило Госдуму помочь с защитой прав национальных меньшинств на Украине, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.