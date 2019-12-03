Как пишет Савельев, в пределах инфляции (рост на 4,7%) удержались тарифы на услуги, регулируемые ФАС: на взлет — посадку, стоянку судов, авиабезопасность, предоставление аэровокзального комплекса и обслуживание пассажиров.

с чего всё началось

Стоимость обслуживания пассажирских лайнеров в региональных аэропортах заметно выросла, как и цены на авиакеросин. Об этом говорится в письме генерального директора «Аэрофлота» Виталия Савельева руководителю ФАС Игорю Артемьеву, сообщает 3 декабря ТАСС.

«Аэрофлот» пожаловался ФАС на дорогой керосин и тарифы аэропортов

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