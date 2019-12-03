Общество

КоммерсантъКоммерсантъ«Аэрофлот» пожаловался ФАС на рост тарифов

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев просит главу ФАС Игоря Артемьева усилить контроль за ростом цен на керосин, аэропортовое и наземное обслуживание в региональных российских аэропортах.
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с чего всё началось

Глава «Аэрофлота» обвинил 17 аэропортов в резком подорожании услуг

Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев сообщил о резком подорожании аэропортовых услуг, которые не попадают под регулирование Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Об этом говорится в письме топ-менеджера, отправленном еще 15 августа главе ФАС Игорю Артемьеву.
РБК01:00

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Гендиректор Аэрофлота пожаловался на резкое подорожание услуг в полутора десятках российских аэропортах

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«Аэрофлот» пожаловался ФАС на рост стоимости аэропортовых тарифов и авиакеросина

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Глава «Аэрофлота» обвинил российские аэропорты в повышении цен на услуги

URA.Ru02:26

«Аэрофлот» пожаловался ФАС на рост тарифов

Коммерсантъ01:00
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Газета.Ru 05:04
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В Лондоне открывается юбилейный саммит НАТО

В Лондоне во вторник, 3 декабря, открывается юбилейный саммит НАТО, на котором будет отмечаться 70-летие с момента создания альянса.
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Общество

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Доступ к страницам сайта одного из крупнейших в мире фотобанка Shutterstock блокируется за материалы с оскорблением госсимволов РФ и способами самоубийства, сообщил журналистам пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
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В Кремле прокомментировали претензии ФБР к российским приложениям

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Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год «Шокирующие предсказания» от Saxo Bank касаются маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть «весьма мощной ударной волной».
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СК объявил о завершении расследования дела сестер Хачатурян

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Хельсинки переходит на новые источники энергии

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Происшествия

В Воронежской области перевернулся автобус с пассажирами

На трассе М-4 "Дон" в Богучарском районе Воронежской области перевернулся междугородний автобус с пассажирами.
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Как известно, в семье Анджелины Джоли происходят настолько странные вещи, что старший сын Мэддокс планирует отсудить у Анджелины опеку над братьями и сестрами, а дочь Шайло готовится к операции по смене пола.
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Фанаты «Спартака» оскорбили Артёма Дзюбу на матче с «Зенитом»

Поклонники московской команды начали выкрикивать нецензурные слова после пропущенного «Спартаком» автогола.
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Футбол

Матч «Монако» — «ПСЖ» перенесен из-за непогоды

Матч 15-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «ПСЖ» перенесен из-за непогоды.
Спорт-Экспресс 01 декабря в 07:26
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Комплексы «Искандер» подключили к «военному интернету»

Российские ракетные комплексы «Искандер» подключили к «военному интернету».
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Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Саратовской области мальчика

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В сети показали серийный пикап Hyundai Santa Cruz.
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Раскрыты темы переговоров Путина и Лукашенко

Утром телеграм-канал «Пул Первого», сославшись на пресс-секретаря президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталью Эйсмонт, сообщил, что 7 декабря в Сочи тот встретится с Владимиром Путиным.
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СКР завершил расследование крушения SSJ100 в «Шереметьево»

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела о крушении SSJ100 «Аэрофлота» в аэропорту «Шереметьево», сообщил ТАСС адвокат Павел Герасимов.
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Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать фигуранта дела по MH17

Прокуратура Нидерландов направила российским властям обращение, в котором пожаловалась на то, что Владимир Цемах, который проходит по делу о крушении самолете Malaysia Airlines MH17 в 2014 году, не был арестован после того, как его передали России.
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ВЦИОМ: в победу России на Евро-2020 верит десять процентов россиян

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Сегодня, 2 декабря, из заявления директора латвийской Государственной железнодорожной администрации Юриса Иесалниекса стало известно, что крупнейшие российские грузоотправители подписали с правительством РФ график сокращения грузопотоков через латвийские порты.
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Лионель Месси получил рекордный шестой «Золотой мяч»

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Минэнерго России предложило внести изменения в закон об экспорте газа, предоставив право экспорта сжиженного природного газа (СПГ) с участков в Арктике, лицензии на которые были получены после 1 января 2013 года.
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В Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме

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Демченко сменил «Трактор» на «Металлург»

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В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт

ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.
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Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.
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