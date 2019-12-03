Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев сообщил о резком подорожании аэропортовых услуг, которые не попадают под регулирование Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Об этом говорится в письме топ-менеджера, отправленном еще 15 августа главе ФАС Игорю Артемьеву.

с чего всё началось

С просьбой усилить контроль за ростом цен на керосин и аэропортовые услуги в региональных аэропортах в ФАС обратился генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев. Стоимость обслуживания в региональных аэропортах в несколько раз превысила инфляцию, говорится в письме, направленном в ФАС.

«Аэрофлот» пожаловался в ФАС на резкое подорожание услуг аэропортов

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