Общество

АБНАБН«Аэрофлот» пожаловался в ФАС на резкое подорожание услуг аэропортов

С просьбой усилить контроль за ростом цен на керосин и аэропортовые услуги в региональных аэропортах в ФАС обратился генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев. Стоимость обслуживания в региональных аэропортах в несколько раз превысила инфляцию, говорится в письме, направленном в ФАС.
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с чего всё началось

Глава «Аэрофлота» обвинил 17 аэропортов в резком подорожании услуг

Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев сообщил о резком подорожании аэропортовых услуг, которые не попадают под регулирование Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Об этом говорится в письме топ-менеджера, отправленном еще 15 августа главе ФАС Игорю Артемьеву.
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