Общество

КоммерсантъКоммерсантъФАС возбудила дело после жалобы «Аэрофлота» на рост тарифов

ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении АО «Топливно-обеспечивающая компания» в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщается на сайте службы.
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с чего всё началось

Глава «Аэрофлота» обвинил 17 аэропортов в резком подорожании услуг

Как пишет Савельев, в пределах инфляции (рост на 4,7%) удержались тарифы на услуги, регулируемые ФАС: на взлет — посадку, стоянку судов, авиабезопасность, предоставление аэровокзального комплекса и обслуживание пассажиров.
РБК01:00

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ФАС возбудила дело после жалобы «Аэрофлота» на рост тарифов

Коммерсантъ09:20

ФАС завела дело после жалобы главы «Аэрофлота» на цены услуг в аэропортах

РБК07:44

ФАС изучит стоимость услуг в аэропортах на Дальнем Востоке

РИА Новости07:00

ФАС проверит данные о перекладывании расходов международных терминалов на внутренние рейсы

ТАСС06:42

Глава «Аэрофлота» пожаловался в ФАС из-за резкого подорожания услуг в 17 аэропортах

Эхо Москвы07:39

Глава «Аэрофлота» обвинил российские аэропорты в повышении цен на услуги

URA.Ru02:26

Гендиректор «Аэрофлота» пожаловался на рост стоимости услуг в российских аэропортах

Ведомости01:59
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Почеттино хочет возглавить «Манчестер Юнайтед»

Маурисио Почеттино привлекает перспектива стать главным тренером «Манчестер Юнайтед».
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В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского

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Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
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Президент США Дональд Трамп заявил в Лондоне после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что Турция получила большие проблемы после приобретения С-400.
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В Барселоне задержали подозреваемого в убийстве гражданки России

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Общество

ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права

ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
РИА Новости 04:28
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Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой для России

Президент России Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ России заявил, что расширение НАТО и развитие военной инфраструктуры альянса вблизи российский границ являются потенциальной угрозой безопасности.
RT на русском 08:53
Политика

Путин подписал закон о предустановке российского софта на гаджеты

Президент Владимир Путин подписал закон о предустановке российского программного обеспечения (ПО) на гаджеты.
РБК вчера в 10:58
Общество

Принят закон об электронных трудовых книжках в России

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о переходе на цифровые трудовые книжки.
Lenta.ru 06:09
Происшествия

СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

Известия 01:31
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Украинцы пострадали при ДТП с автобусом под Воронежем

Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Богучарском районе Воронежской области, несколько человек пострадали.
Известия 05:49
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Лещенко прокомментировал оговорку Бузовой на музыкальной премии

Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что не обижается на певицу Ольгу Бузову, которая допустила ошибку в его фамилии на музыкальной премии "Золотой хит – 2019".
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Авто

С 1 января для российских водителей появятся новые штрафы

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Экономика

Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Российская газета вчера в 06:02
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Обнародован прогноз нового повышения пенсионного возраста

СМИ дали прогноз нового срока повышения пенсионного возраста в России.
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Шоу-бизнес

Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым

Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
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Хоккей

Капризов вошел в состав сборной России на Кубок Первого канала

Нападающий московского ЦСКА Кирилл Капризов и форвард столичного "Динамо" Вадим Шипачев вошли в состав сборной России по хоккею на второй этап Евротура - Кубок Первого канала, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).
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Футбол

Ренат Янбаев: «Жалею только об уходе из „Локомотива“»

Игрок ногинского клуба «Знамя», бывший футболист сборной России и «Локомотива» Ренат Янбаев рассказал, почему ушел из железнодорожного клуба, для чего играет в любительской лиге, а также вспомнил поражение от сборной Словении в Мариборе 10 лет назад.
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Шоу-бизнес

Дана Борисова отреагировала на слухи о беременности от Алексея Панина

Телеведущая опровергла информацию о том, что отцом ребенка является актер Алексей Панин.
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Политика

США могут ввести пошлины на французские товары

В связи с введением Францией цифрового налога в отношении американских компаний США могут обложить пошлинами французские товары на сумму около $2,4 млрд.
ТАСС вчера в 18:13
Музыка

В Британии определили самую раздражающую рождественскую песню

В Великобритании был проведен опрос: какая праздничная песня самая раздражающая.
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Хартли может покинуть «Авангард» из-за карьеры в НХЛ

Как сообщает сайт Gohabsgo.com, клуб Montreal Canadiens ведет переговоры с главным тренером омского «Авангарда» Бобом Хартли.
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В Татарстане злоумышленник зарезал свою бывшую жену и двухлетнего сына

Злоумышленник в городе Менделеевске в Татарстане зарезал свою семью, среди его жертв - бывшая жена и двухлетний сын, кроме того он ранил пасынка.
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Старшая дочь Светланы Лободы просит у мамы брата

Известная певица Светлана Лобода воспитывает двух дочерей. Ее младшей девочке Тильде один годик.
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Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Саратовской области мальчика

РБК вчера в 15:30
Общество

Подрядчика приговорили к 11 годам за хищения на космодроме Восточный

Благовещенский городской суд Амурской области приговорил гендиректора ООО «УСИО» Дмитрия Вишневского к 11 годам лишения свободы за хищения при строительстве космодрома Восточный.
РБК 09:39
Футбол

ЦСКА может усилиться форвардом сборной Словакии

ЦСКА проявляет интерес к 20-летнему нападающему сборной Словакии и «Жилины» Роберту Боженику.
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