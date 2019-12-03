Общество
Rambler News Service«Аэрофлот» пожаловался в ФАС на рост тарифов в аэропортах России
Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев направил в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) письмо, в котором указал на рост тарифов в 17 аэропортах страны. Копия письма есть в распоряжении RNS, его подлинность подтвердил источник, близкий к компании.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Как пишет Савельев, в пределах инфляции (рост на 4,7%) удержались тарифы на услуги, регулируемые ФАС: на взлет — посадку, стоянку судов, авиабезопасность, предоставление аэровокзального комплекса и обслуживание пассажиров.РБК01:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 11:32, Ашберн
Общество
Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах
Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Спорт
Россия признала изменения в базе данных московской лаборатории
Российская сторона призналась в том, что в базу данных московской лаборатории были внесены изменения, утверждает Sроrтs Іптедrіту Іпітіатіvе.
Общество
Стали известны регионы с самыми высокими зарплатами в России
Самые высокие заплаты в России получают жители Чукотского автономного округа. В среднем они зарабатывают от 49 до 132 тыс. рублей в месяц.
Политика
ФБР назвало угрозой мобильные приложения из России
ФБР полагает, что каждое российское приложение, включая FaceApp, представляет "контрразведывательную угрозу" для США, сообщает The Hill.
Энергетика
На Украине связали поставки газа из России с компенсацией по арбитражу
Украина при рассмотрении пакетного предложения России о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа ставит вопрос компенсации долга «Газпрома» по Стокгольмскому арбитражу.
Политика
Макрон предложил разработать новый ДРСМД с участием Европы
Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Лондоне отметил, что Европа должна участвовать в создании нового договора о стратегических ядерных вооружениях, передает ТАСС.
Армия и оружие
Путин: Россия удвоит число кораблей с «Калибрами»
Россия увеличит вдвое количество кораблей, вооружённых ракетами большой дальности «Калибр». Об этом сообщил президент Владимир Путин в Сочи.
Армия и оружие
Завершены предварительные испытания БТР и БМП на шасси «Бумеранг»
"Военно-промышленная компания" (ВПК) совместно с Минобороны России завершила предварительные испытания опытных образцов бронетранспортера (БТР) К-16 и боевой машины пехоты (БМП) К-17 на перспективном колесном шасси "Бумеранг".
Кино
Marvel показала первый трейлер «Черной вдовы»
Известно, что действие картины развернется после «Первого мстителя: Противостояние» и до «Мстителей: Финал».
Происшествия
В Воронежской области перевернулся автобус с пассажирами
На трассе М-4 "Дон" в Богучарском районе Воронежской области перевернулся междугородний автобус с пассажирами.
Политика
Украина рассекретила итоговый документ «нормандского саммита»
В Киеве прекрасно понимают, что его ждет после встречи в "нормандском формате", заверил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Энергетика
Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет
Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Музыка
Николай Носков вышел на сцену впервые после инсульта
В 2017 году певец перенёс инсульт, после которого восстанавливается до сих пор.
Спорт
Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу
Сборная России со счетом 5:4 победила команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае.
Политика
В США заявили, что идут дискуссии о расширении «нормандского формата»
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что идут дискуссии о расширении нормандского формата.
Общество
Два россиянина арестованы в США за попытку обойти санкции
Кроме двух россиян обвинения в попытке обойти антироссийские санкции предъявлены также двум итальянцам и гражданину США.
Экономика
Saxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Транспорт
Проезд в московском общественном транспорте подорожает с 1 февраля
Стоимость проезда в общественном транспорте Москвы увеличится с 1 февраля 2020 года в среднем на 3%. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщили в пресс-службе мэра Москвы.
Энергетика
Европа обвалила цены на российский газ до минимума
Стоимость российского трубопроводного газа для Европы опустилась до минимума за последние 15 лет.
Политика
Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией
Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
Автоспорт
Квят стал третьим в первый день тестов в Абу-Даби
Финский пилот «Мерседеса» Вальттери Боттас показал лучшее время в первый день шинных тестов в Абу-Даби.
Армия и оружие
Трамп: США будут делать с сирийской нефтью все, что захотят
Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна взяла под контрольной месторождения нефти в Сирии для борьбы с террористической организацией "Исламское Государство"* и теперь может делать с ней все, что захочет.
Политика
Трамп: После заявлений Зеленского дело по импичменту «закрыто»
Президент США Дональд Трамп назвал вопрос импичмента «закрытым» после того, как украинский лидер Владимир Зеленский опроверг связь военной помощи Киеву и расследование против сына экс-президента Байдена.
Общество
Сексолог рассказала о появлении новой сексуальной ориентации в России
Несколько лет назад в России возникла новая сексуальная ориентация — асексуал.
Политика
Лукашенко встретится с президентом Сербии в Белграде
Игры
В сети появились обложки ремейка Resident Evil 3
Политика
США пригрозили обложить налогом французские товары
В докладе приводится оценка цифрового налога Франции: он дискриминирует американских производителей, среди которых Google, Facebook, Apple и Amazon.
Шоу-бизнес
Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива.