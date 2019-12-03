Как пишет Савельев, в пределах инфляции (рост на 4,7%) удержались тарифы на услуги, регулируемые ФАС: на взлет — посадку, стоянку судов, авиабезопасность, предоставление аэровокзального комплекса и обслуживание пассажиров.

с чего всё началось

Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев направил в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) письмо, в котором указал на рост тарифов в 17 аэропортах страны. Копия письма есть в распоряжении RNS, его подлинность подтвердил источник, близкий к компании.

«Аэрофлот» пожаловался в ФАС на рост тарифов в аэропортах России

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