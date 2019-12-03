Общество
Сибдепо«Аэрофлот» пожаловался в ФАС на рост цен в кузбасских аэропортах
В числе 17 региональных аэропортов в письме гендиректора «Аэрофлота» оказались и кузбасские – воздушные гавани Кемерова и Новокузнецка. Так, рост регулируемых сборов в Кемерове составил 5%, а нерегулируемых – 70%.
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с чего всё началось
В пресс-службе ФАС подтвердили получение письма. В письме речь идет о 17 региональных аэропортах — от Геленджика до Комсомольска-на-Амуре и Петропавловска-Камчатского — и сравниваются тарифы на нерегулируемые услуги за год — с июня 2018 года по июнь 2019-го.РБК01:00
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