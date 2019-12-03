Общество

СибдепоСибдепо«Аэрофлот» пожаловался в ФАС на рост цен в кузбасских аэропортах

В числе 17 региональных аэропортов в письме гендиректора «Аэрофлота» оказались и кузбасские – воздушные гавани Кемерова и Новокузнецка. Так, рост регулируемых сборов в Кемерове составил 5%, а нерегулируемых – 70%.
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось

Глава «Аэрофлота» обвинил 17 аэропортов в резком подорожании услуг

В пресс-службе ФАС подтвердили получение письма. В письме речь идет о 17 региональных аэропортах — от Геленджика до Комсомольска-на-Амуре и Петропавловска-Камчатского — и сравниваются тарифы на нерегулируемые услуги за год — с июня 2018 года по июнь 2019-го.
РБК01:00

Подробнее о событии

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело после жалобы «Аэрофлота» на рост тарифов

Эхо Москвы12:30

Глава «Аэрофлота» обвинил российские аэропорты в повышении цен на услуги

URA.Ru02:26

«Аэрофлот» пожаловался ФАС на рост тарифов

Коммерсантъ01:00

«Аэрофлот» призвал ФАС усилить внимание к росту цен на топливо

РИА Новости01:45

«Аэрофлот» пожаловался ФАС на рост стоимости аэропортовых тарифов и авиакеросина

ТАСС01:14

Глава «Аэрофлота» обвинил 17 аэропортов в резком подорожании услуг

РБК01:00

Гендиректор «Аэрофлота» пожаловался на рост стоимости услуг в российских аэропортах

Ведомости01:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 14:35, Ашберн
Футбол

«Уфа» постарается перенести матч с «Ахматом» из-за травмы Евсеева

Главный тренер Уфы Вадим Евсеев получил травму на тренировке команды, сообщает официальный твиттер клуба.
Советский спорт 08:07
Происшествия

Названа причина взрыва в жилом доме под Белгородом

Взрыв произошел в 20.05 и стал причиной обрушения стены многоквартирного дома с первого по четвертый этаж.
Российская газета 13:48
Армия и оружие

Гражданская война в Ливии может закончиться победой Хафтара

Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара получает шанс выиграть гражданскую войну в своей стране.
Независимая газета 12:14
Политика

Госдеп США заявил о дискуссиях по расширению «нормандского формата»

Возможность расширения «нормандского формата» является темой идущих сейчас дискуссий, заявил 3 декабря заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл на слушаниях в комитете сената по международным делам.
REGNUM 11:41
Политика

Франция заявила о готовности ЕС ответить на пошлины США

Французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр заявил, что Евросоюз готов дать «сильный ответ» на введение пошлин со стороны США, сообщает RT.
Аргументы и Факты 04:56
Технологии

Президент Qualcomm: через два года смартфоны потеряют актуальность

Президент компании Qualcomm, выпускающей процессоры и модемы для мобильных гаджетов, заявил о том, что привычные нам смартфоны начнут уходить в прошлое уже через два года.
Газета.Ru вчера в 07:39
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой отметила 13-летие

В минувшее воскресенье дочери покойной Юлии Началовой Вере исполнилось 13 лет, передает СтарХит.
Вести Подмосковья 12:06
Наука

Онкологию предотвращают яблоки, орехи и морковь

МедиаПоток 03:42
Гаджеты

Motorola запатентовала модульный складной смартфон

Компания Motorola запатентовала модульный складной смартфон с гибким экраном.
UfaTime.ru 14:21
Наука

Создан препарат, облегчающий выведение камней из почек

Ugpressa.ru 06:08
Происшествия

СК объявил о завершении расследования дела сестер Хачатурян

Газета.Ru 03:51
Космос

NASA: Таинственная чёрная дыра способна менять своё галактическое окружение

Как утверждают учёные NASA, обнаруженная ими таинственная чёрная дыра способна менять своё галактическое окружение.
HotGeo 14:29
Общество

Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах

Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Интерфакс 11:16
Политика

Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией

Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
Lenta.ru 11:19
Хоккей

«Автомобилист» победил «Торпедо» в овертайме

Автомобилист во втором матче кряду победил на выезде. Торпедо занимает четвертом место в Западной конференции (42 очка в 36 матчах).
Советский спорт 14:09
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири».
Известия вчера в 07:21
Армия и оружие

Трамп: США будут делать с сирийской нефтью все, что захотят

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна взяла под контрольной месторождения нефти в Сирии для борьбы с террористической организацией "Исламское Государство"* и теперь может делать с ней все, что захочет.
Газета.Ru 07:51
Общество

Арестованный в США за попытку обойти санкции россиянин не признал вину

Россиянин Олег Никитин, арестованный в США за попытку обойти санкции, не признает вину.
Lenta.ru 13:19
Общество

Российские школьники не справились с экзаменом

Напомним, в 2018 году международная консалтинговая группа Bain & Company представила доклад "Московское образование: повышение эффективности на фоне глобальных перемен", в котором Москва заняла пятое место в мире по блоку "Знания", где оценивали средний уровень знаний школьников, доступность знаний и достижения сильнейших учащихся.
Коммерсантъ 06:46
Футбол

Орлов: Оздоев срубил игрока «Спартака». Это пенальти

Спортивный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал победу "Зенита" в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги со "Спартаком" (1:0).
Чемпионат 13:34
Общество

Стала известна стоимость билетов в парк «Остров мечты»

Отмечается, что парк развлечений откроется в 2020 году. «Остров мечты» станет первым парком развлечений мирового уровня в России.
Вечерняя Москва 13:17
Происшествия

В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского

19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.
Известия 06:44
Энергетика

Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет

Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Lenta.ru 08:03
Армия и оружие

Завершены предварительные испытания БТР и БМП на шасси «Бумеранг»

"Военно-промышленная компания" (ВПК) совместно с Минобороны России завершила предварительные испытания опытных образцов бронетранспортера (БТР) К-16 и боевой машины пехоты (БМП) К-17 на перспективном колесном шасси "Бумеранг".
ТАСС 06:46
Политика

Экс-депутат Рады Онищенко задержан в Германии

"Депутата задержали в Германии", - процитировало агентство УНН заявление представителя пресс-службы САП.
ТАСС 12:34
Происшествия

Фанаты «Зенита» поддержали арестованных болельщиков «Спартака»

RT на русском 11:03
Политика

Активист Майдана назвал жизнь в Германии после переезда адом

Активист Майдана и ветеран конфликта в Донбассе Алексей Яремчук рассказал в интервью порталу "Корреспондент.net" о том, что жизнь его семьи в Германии превратилась в ад.
Life.ru вчера в 16:56
Наука

Найден способствующий развитию рака белок

Ученые Техасского университета обнаружили, что белок TBK1, участвующий в иммунном ответе, также может подавлять действие иммунных клеток на опухоль, блокируя лечение рака.
Индикатор 05:51
Политика

Зеленский хочет вернуть украинцев в страну доступными кредитами

Коммерсантъ 14:21
Наука

Ученые СВФУ представили найденную в Якутии мумию щенка древней собаки

Ранее телеканал "Якутия 24" передавал, что ученые предполагают, что найденный щенок мог быть самой древней одомашненной собакой.
Якутия 24 01 декабря в 23:58
Как работают Яндекс.Новости?
Главное