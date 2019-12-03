В пресс-службе ФАС подтвердили получение письма. В письме речь идет о 17 региональных аэропортах — от Геленджика до Комсомольска-на-Амуре и Петропавловска-Камчатского — и сравниваются тарифы на нерегулируемые услуги за год — с июня 2018 года по июнь 2019-го.

с чего всё началось

В числе 17 региональных аэропортов в письме гендиректора «Аэрофлота» оказались и кузбасские – воздушные гавани Кемерова и Новокузнецка. Так, рост регулируемых сборов в Кемерове составил 5%, а нерегулируемых – 70%.

«Аэрофлот» пожаловался в ФАС на рост цен в кузбасских аэропортах

Политика Госдеп США заявил о дискуссиях по расширению «нормандского формата» Возможность расширения «нормандского формата» является темой идущих сейчас дискуссий, заявил 3 декабря заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл на слушаниях в комитете сената по международным делам.

Политика Франция заявила о готовности ЕС ответить на пошлины США Французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр заявил, что Евросоюз готов дать «сильный ответ» на введение пошлин со стороны США, сообщает RT.

Технологии Президент Qualcomm: через два года смартфоны потеряют актуальность Президент компании Qualcomm, выпускающей процессоры и модемы для мобильных гаджетов, заявил о том, что привычные нам смартфоны начнут уходить в прошлое уже через два года.

Общество Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.

Политика Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».

Хоккей «Автомобилист» победил «Торпедо» в овертайме Автомобилист во втором матче кряду победил на выезде. Торпедо занимает четвертом место в Западной конференции (42 очка в 36 матчах).

Общество Путин запустил газопровод «Сила Сибири» Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири».

Армия и оружие Трамп: США будут делать с сирийской нефтью все, что захотят Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна взяла под контрольной месторождения нефти в Сирии для борьбы с террористической организацией "Исламское Государство"* и теперь может делать с ней все, что захочет.

Общество Российские школьники не справились с экзаменом Напомним, в 2018 году международная консалтинговая группа Bain & Company представила доклад "Московское образование: повышение эффективности на фоне глобальных перемен", в котором Москва заняла пятое место в мире по блоку "Знания", где оценивали средний уровень знаний школьников, доступность знаний и достижения сильнейших учащихся.

Происшествия В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского 19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.

Энергетика Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.

Политика Активист Майдана назвал жизнь в Германии после переезда адом Активист Майдана и ветеран конфликта в Донбассе Алексей Яремчук рассказал в интервью порталу "Корреспондент.net" о том, что жизнь его семьи в Германии превратилась в ад.