Общество
РБКГлава «Аэрофлота» обвинил 17 аэропортов в резком подорожании услуг
В пресс-службе ФАС подтвердили получение письма. В письме речь идет о 17 региональных аэропортах — от Геленджика до Комсомольска-на-Амуре и Петропавловска-Камчатского — и сравниваются тарифы на нерегулируемые услуги за год — с июня 2018 года по июнь 2019-го.
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с чего всё началось
Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев сообщил о резком подорожании аэропортовых услуг, которые не попадают под регулирование Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Об этом говорится в письме топ-менеджера, отправленном еще 15 августа главе ФАС Игорю Артемьеву.РБК01:00
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