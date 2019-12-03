Общество
Народные новости«Аэрофлот» пожаловался в ФАС на рост тарифов в российских аэропортах
Гендиректор авиакомпании "Аэрофлот" Виталий Савельев пожаловался в Федеральную антимонопольную службу на рост цен за обслуживание в региональных аэропортах, в частности на повышение стоимости услуг по заправке самолетов.
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Как пишет Савельев, в пределах инфляции (рост на 4,7%) удержались тарифы на услуги, регулируемые ФАС: на взлет — посадку, стоянку судов, авиабезопасность, предоставление аэровокзального комплекса и обслуживание пассажиров.РБК01:00
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