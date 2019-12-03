Общество

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Гендиректор авиакомпании "Аэрофлот" Виталий Савельев пожаловался в Федеральную антимонопольную службу на рост цен за обслуживание в региональных аэропортах, в частности на повышение стоимости услуг по заправке самолетов.
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с чего всё началось

Глава «Аэрофлота» обвинил 17 аэропортов в резком подорожании услуг

Как пишет Савельев, в пределах инфляции (рост на 4,7%) удержались тарифы на услуги, регулируемые ФАС: на взлет — посадку, стоянку судов, авиабезопасность, предоставление аэровокзального комплекса и обслуживание пассажиров.
РБК01:00

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Глава «Аэрофлота» обратил внимание ФАС на рост стоимости обслуживания в 17 российских аэропортах

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«Аэрофлот» пожаловался ФАС на рост тарифов

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