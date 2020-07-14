Общество
РБК«Аэрофлот» предложил способ снизить цены на билеты на 30%
Компания «Аэрофлот» станет премиальной и займется только дальнемагистральными рейсами, ее остальные направления заберет себе лоукостер «Победа», что позволит снизить цены на билеты в экономклассе на 30%.
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Общество
Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ
"Средний тестовый балл [на ЕГЭ по географии] увеличился на 2,9. Доля участников, набравших 81-100 баллов, у нас увеличилась на 4,3%. 107 человек написали на сто баллов, доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог, уменьшилась на 1,16% по сравнению с прошлым годом, составляет почти 5%", - сказал Музаев.
ТАСС 06:29
Армия и оружие
Армения сообщила о смерти четырех военных на границе с Азербайджаном
Коммерсантъ 11:06
Здоровье
В Норильске скорая отказалась выезжать к пациентке с температурой
В Норильске скорой помощи запретили выезжать к пациентам из-за коронавируса.
News.ru вчера в 08:16
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 09:50
Технологии
Samsung ожидает появление сетей 6G к 2028 году
Samsung ожидает, что стандартизация и запуск 6G состоятся уже в 2028 году, тогда как массовая коммерциализация может произойти около 2030 года.
РБК 10:46
Спорт
Российский борец Махов признан чемпионом Олимпиады-2012
Москва, 14 июля 2020, 12:55 — REGNUM Чемпионом летних Олимпийских игр 2012 года признан российский борец Билял Махов.
REGNUM 05:55
Происшествия
Экс-совладелец «Росгосстраха» Хачатуров осужден на 8 лет колонии
Экс-совладелец "Росгосстраха" Сергей Хачатуров получил 8 лет колонии по делу о мошенничестве, растрате, присвоении и легализации преступных доходов.
Российская газета 11:00
Общество
Сбербанк отстранил двух сотрудников из-за обвинений в домогательствах
Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников на время проверки информации о сексуальных домогательствах с их стороны, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 09:32
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн 04:39
Политика
ЦИК отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии
В Белоруссии ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты бывшему банкиру Виктору Бабарико, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 06:16
Общество
Прокуратура запросила условные сроки для 4 участников «Нового величия»
Прокурор на прениях сторон в Люблинском суде Москвы попросил приговорить троих фигурантов дела организации «Новое величие» к лишению свободы на сроки до 7,5 лет, четверым он предложил назначить условное наказание, передает ТАСС.
РБК 10:32
Наука
Все опасные симптомы инфекции коронавируса SARS-CoV-2 установлены
iReactor вчера в 11:24
Авто
В России запретят ремонтировать машины восстановленными запчастями
В России запретят использовать для ремонта автомобилей бывшие в употреблении и восстановленные запчасти, стоимость которых гораздо ниже новых.
Известия 11:04
Общество
СМИ узнали о подставном лице руководства Чечни
Руководство Чечни через бизнесмена и дипломата Павла Кротова оформляли бизнес и недвижимость на сотни миллионов долларов.
Компания 04:25
Политика
Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3%
Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации окладов федеральных государственных служащих на 3% с 1 октября.
Известия вчера в 13:31
Общество
Макрон заявил о признаках второй волны коронавируса во Франции
Президент Франции Эмманюэль Макрон утверждает, что сейчас можно наблюдать все признаки того, что во Франции произойдет вторая волна коронавирусной инфекции.
ToDay News Ufa 11:11
Футбол
Клопп отреагировал на решение по апелляции «Манчестер Сити» в суде
Арбитражная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (CFCB) 14 февраля приняла решение отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках в течение двух следующих сезонов из-за нарушений финансового fair play (завышение спонсорских доходов).
РИА Новости 08:09
Кино
Оператор «Матрицы» назвал съемки сиквелов с Вачовски пыткой
Поуп отмечает, что все проблемы начались с того момента, как было принято решение снимать продолжение знаменитой кинокартины.
CT news 10:45
Общество
На Metacritic появились первые оценки Ghost of Tsushima
В рецензиях журналисты отметили визуальный стиль Ghost of Tsushima и её боевую систему, однако остались недовольны открытым миром.
CyberSport.ru 10:32
Общество
Жители России смогут получить новую выплату
По словам председателя центра правовой помощи «Дело жизни» Ивана Соловьева, в некоторых регионах России жители смогут получить новые выплаты за долгий брак.
Главный региональный 08:00
Армия и оружие
Российские истребители выполнили перехват иностранных самолётов
Российские истребители поднимались на перехват самолётов-разведчиков ВВС Норвегии и ВМС США, которые были обнаружены над Баренцевым и Чёрным морями.
RT на русском 09:24
Политика
Володин рассказал о последствиях призывов вернуть Крым Украине
Иностранные политики, которые призывают вернуть Крым Украине, будут подлежать экстрадиции в Россию и наказанию после вступления в силу закона о приравнивании отчуждения территории к экстремизму.
RT на русском 07:52
Шоу-бизнес
Вдову актера Проскурина выселили из московской квартиры
Еще не миновало и пары недель с трагедии, а его Вдова Ирина Хонда вынуждена покинуть квартиру, в которой она с мужем прожила в любви и согласии 10 лет.
Gazeta.SPb 12 июля в 14:49
Театры
Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе
Артист заменит Александра Домогарова в постановке, одну из главных ролей в котором также исполнила Юлия Высоцкая.
News.ru 09:01
Футбол
РФС оштрафовал ЦСКА на 350 тысяч рублей, Слуцкого — на 100 тысяч
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал московский ЦСКА по итогам матча чемпионата России с казанским "Рубином" на 350 тысяч рублей за различные нарушения, сообщается на официальном сайте РФС.
РИА Новости 10:15
Общество
Хорватия официально открыла границы для российских туристов
Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали восемь стран, которые готовы принять туристов из РФ.
MedikForum.ru 10:58
Общество
Глава Курской области оштрафовал чиновников за орфографические ошибки
Губернатор Курской области Роман Старовойт лишил чиновников премии за орфографические ошибки, отметив, что такие нарушения недопустимы в официальной переписке.
Известия 09:51
Политика
Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине
Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес.
РБК 06:37