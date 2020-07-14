Компания «Аэрофлот» станет премиальной и займется только дальнемагистральными рейсами, ее остальные направления заберет себе лоукостер «Победа», что позволит снизить цены на билеты в экономклассе на 30%.

«Аэрофлот» предложил способ снизить цены на билеты на 30%

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