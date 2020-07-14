Общество

РБКРБК«Аэрофлот» предложил способ снизить цены на билеты на 30%

Компания «Аэрофлот» станет премиальной и займется только дальнемагистральными рейсами, ее остальные направления заберет себе лоукостер «Победа», что позволит снизить цены на билеты в экономклассе на 30%.
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«Аэрофлот» отдаст свои основные маршруты авиакомпании «Победа»

URA.Ru05:42

«Аэрофлот» ставит на «Победу»

Коммерсантъ09:57

«Аэрофлот» заявил о готовности снизить цены на эконом-класс на 30%

Говорит Москва06:19

«Аэрофлот» предложил способ снизить цены на билеты на 30%

РБК10:18

«Аэрофлот» представил новую стратегию развития «30/30»

Интерфакс05:46

Новая стратегия «Аэрофлота»: снижение тарифов и рост авиаперевозок

Вести.Ru04:19

В «Аэрофлоте» объяснили, как снизят цены на перелёты

REGNUM04:58
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Общество

Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ

"Средний тестовый балл [на ЕГЭ по географии] увеличился на 2,9. Доля участников, набравших 81-100 баллов, у нас увеличилась на 4,3%. 107 человек написали на сто баллов, доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог, уменьшилась на 1,16% по сравнению с прошлым годом, составляет почти 5%", - сказал Музаев.
ТАСС 06:29
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Происшествия

Адвокат отрицает, что Ефремов пытался дать взятку после ДТП

Коммерсантъ 05:24
Армия и оружие

Армения сообщила о смерти четырех военных на границе с Азербайджаном

Коммерсантъ 11:06
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Здоровье

В Норильске скорая отказалась выезжать к пациентке с температурой

В Норильске скорой помощи запретили выезжать к пациентам из-за коронавируса.
News.ru вчера в 08:16
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Политика

Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 09:50
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Технологии

Samsung ожидает появление сетей 6G к 2028 году

Samsung ожидает, что стандартизация и запуск 6G состоятся уже в 2028 году, тогда как массовая коммерциализация может произойти около 2030 года.
РБК 10:46
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Спорт

Российский борец Махов признан чемпионом Олимпиады-2012

Москва, 14 июля 2020, 12:55 — REGNUM Чемпионом летних Олимпийских игр 2012 года признан российский борец Билял Махов.
REGNUM 05:55
Происшествия

Экс-совладелец «Росгосстраха» Хачатуров осужден на 8 лет колонии

Экс-совладелец "Росгосстраха" Сергей Хачатуров получил 8 лет колонии по делу о мошенничестве, растрате, присвоении и легализации преступных доходов.
Российская газета 11:00
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Общество

Сбербанк отстранил двух сотрудников из-за обвинений в домогательствах

Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников на время проверки информации о сексуальных домогательствах с их стороны, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 09:32
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Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн 04:39
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Политика

ЦИК отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии

В Белоруссии ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты бывшему банкиру Виктору Бабарико, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 06:16
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Общество

Прокуратура запросила условные сроки для 4 участников «Нового величия»

Прокурор на прениях сторон в Люблинском суде Москвы попросил приговорить троих фигурантов дела организации «Новое величие» к лишению свободы на сроки до 7,5 лет, четверым он предложил назначить условное наказание, передает ТАСС.
РБК 10:32
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Наука

Все опасные симптомы инфекции коронавируса SARS-CoV-2 установлены

iReactor вчера в 11:24
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Авто

В России запретят ремонтировать машины восстановленными запчастями

В России запретят использовать для ремонта автомобилей бывшие в употреблении и восстановленные запчасти, стоимость которых гораздо ниже новых.
Известия 11:04
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Общество

СМИ узнали о подставном лице руководства Чечни

Руководство Чечни через бизнесмена и дипломата Павла Кротова оформляли бизнес и недвижимость на сотни миллионов долларов.
Компания 04:25
7
Политика

Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3%

Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации окладов федеральных государственных служащих на 3% с 1 октября.
Известия вчера в 13:31
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Общество

Макрон заявил о признаках второй волны коронавируса во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон утверждает, что сейчас можно наблюдать все признаки того, что во Франции произойдет вторая волна коронавирусной инфекции.
ToDay News Ufa 11:11
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Футбол

Клопп отреагировал на решение по апелляции «Манчестер Сити» в суде

Арбитражная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (CFCB) 14 февраля приняла решение отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках в течение двух следующих сезонов из-за нарушений финансового fair play (завышение спонсорских доходов).
РИА Новости 08:09
Происшествия

Следствие заявило о новых эпизодах в деле экс-министра Абызова

BFM.ru 08:12
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Кино

Оператор «Матрицы» назвал съемки сиквелов с Вачовски пыткой

Поуп отмечает, что все проблемы начались с того момента, как было принято решение снимать продолжение знаменитой кинокартины.
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Общество

На Metacritic появились первые оценки Ghost of Tsushima

В рецензиях журналисты отметили визуальный стиль Ghost of Tsushima и её боевую систему, однако остались недовольны открытым миром.
CyberSport.ru 10:32
Общество

Жители России смогут получить новую выплату

По словам председателя центра правовой помощи «Дело жизни» Ивана Соловьева, в некоторых регионах России жители смогут получить новые выплаты за долгий брак.
Главный региональный 08:00
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Армия и оружие

Российские истребители выполнили перехват иностранных самолётов

Российские истребители поднимались на перехват самолётов-разведчиков ВВС Норвегии и ВМС США, которые были обнаружены над Баренцевым и Чёрным морями.
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Политика

Володин рассказал о последствиях призывов вернуть Крым Украине

Иностранные политики, которые призывают вернуть Крым Украине, будут подлежать экстрадиции в Россию и наказанию после вступления в силу закона о приравнивании отчуждения территории к экстремизму.
RT на русском 07:52
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Шоу-бизнес

Вдову актера Проскурина выселили из московской квартиры

Еще не миновало и пары недель с трагедии, а его Вдова Ирина Хонда вынуждена покинуть квартиру, в которой она с мужем прожила в любви и согласии 10 лет.
Gazeta.SPb 12 июля в 14:49
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Театры

Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе

Артист заменит Александра Домогарова в постановке, одну из главных ролей в котором также исполнила Юлия Высоцкая.
News.ru 09:01
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Футбол

РФС оштрафовал ЦСКА на 350 тысяч рублей, Слуцкого — на 100 тысяч

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал московский ЦСКА по итогам матча чемпионата России с казанским "Рубином" на 350 тысяч рублей за различные нарушения, сообщается на официальном сайте РФС.
РИА Новости 10:15
Общество

Хорватия официально открыла границы для российских туристов

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали восемь стран, которые готовы принять туристов из РФ.
MedikForum.ru 10:58
Общество

Глава Курской области оштрафовал чиновников за орфографические ошибки

Губернатор Курской области Роман Старовойт лишил чиновников премии за орфографические ошибки, отметив, что такие нарушения недопустимы в официальной переписке.
Известия 09:51
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Политика

Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине

Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес.
РБК 06:37
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